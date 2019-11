Disse kan bli «Årets trener»

- Helt sykt at vi hadde forelesning der for ti dager siden

Saken oppdateres.

Kjetil Knutsen har trent et lag som har imponert stort og ligger på sølvplass to serierunder før slutt. Bodø/Glimt var tippet nord og ned, men Knutsens unge mannskap har begeistret og underholdt, og virkelig overrasket i år.

Nå er han nominert til «Årets trener» i Eliteserien.

Tøff konkurranse

Berntsen får tøff konkurranse av Vikings Bjarne Berntsen og Moldes Erling Moe.

Moe har ledet Molde til suverent seriegull i sin første sesong som hovedtrener i Eliteserien, mens Berntsen de to siste sesongene har snudd Viking på hodet. Etter nedrykket i 2017 ble det opprykk på direkten i fjor og i år har Berntsen tatt Viking tilbake til toppen av norsk fotball og ledet laget til cupfinalen.

I fjor var det Ranheim-trener Svein Maalen som vant prisen.

Bohinen, Landro og Isnes

De nominerte til «Årets trener» i 1. divisjon er disse:

Steffen Landro, Nest-Sotra

Jørgen Isnes, KFUM

Lars Bohinen, Aalesunds FK

Landro, som nå har signert for Sandnes Ulf, ledet Nest-Sotra til en 7. plass etter å ha blitt fratatt fire poeng for manglende økonomistyring. Med disse fire poengene, hadde Nest-Sotra vært klar for kvalikspill til Eliteserien. Isnes har ledet nyopprykkede «Kåffa» til kvalikplass med et ungt og spennende lag, mens Bohinens Aalesund har satt ny poengrekord i 1. divisjon og sust rett opp til Eliteserien på dominant vis.

De nominerte til «Årets trener» i Toppserien er disse:

Hege Riise, LSK Kvinner

Steinar Lein, Trondheims-Ørn

Monica Knudsen, Vålerenga

Hege Riise ledet LSK Kvinner til nok et seriegull og har også ført laget til NM-finalen.