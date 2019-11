Disse kan bli årets spiller i eliteserien

Saken oppdateres.

Fortsatt gjenstår det to runder av Eliteserien, og prisen skal først deles ut under gallaen Fotballfesten 2. desember, men nå er nominasjonene klare.

I den gjeve kategorien «Årets spiller» er det naturlig nok tre av ligaens mest fremtredende skikkelser som kan vinne.

Evjen har slått igjennom på toppnivå i 2019 og bidratt sterkt til at Glimt styrer mot medalje i serien. 19-åringen, som allerede er solgt til nederlandske AZ, har blant annet notert seg for tolv mål og fire målgivende pasninger på 27 kamper.

Nøkkelspillere

Odd-spissen Børven (27) er på sin side overlegen toppscorer i ligaen med 20 fulltreffere. Han har vært helt sentral for et Odd-lag som jager to poeng bak sølvplasserte Glimt når to runder gjenstår.

Molde er allerede ligamester, og Eikrem (29) har spilt en nøkkelrolle fra sin midtbaneposisjon. Han har dominert flere kamper og notert 18 målpoeng (10 mål/8 assists) på de 23 kampene han har spilt.

I fjor ble Rosenborg-keeper André Hansen kåret til årets spiller.

Seriemesteren utelatt

I kvinnenes Toppserie er det noe overraskende ingen nominerte fra seriemester og cupfinalist LSK Kvinner. I stedet har juryen landet på en Vålerenga-profil og ligaens to største målscorere.

Sandvikens Kennya Cordner troner øverst på toppscorerlisten med 17 mål, mens Røas Synne Jensen har scoret 16. De er nominert til årets spiller sammen med Sherida Spitse fra VIF.

I 1. divisjon er det ingen overraskelse at Aalesunds midtbanemann Niklas Castro er nominert. Han må sies å være favoritt til å vinne prisen. De øvrige nominerte er Enric Vallès (Sandefjord) og Aron Sigurdarson (Start).