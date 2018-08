Disse lagene kan gi Rosenborg enklere motstand i Europa League

Flyturene tar like lang tid. Likevel koster turen i Norge over 200 kroner mer enn den til utlandet. Hvorfor?

Torsdag kveld går Rosenborg ut på banen i Skopje for å sikre seg sammenlagtseieren mot makedonske KF Shkëndija.

Med 3–1 fra møtet på Lerkendal er sjansene store for at det trønderske publikumet vil få mulighet til å få se europaspill i høst.

Dersom Molde snur mot Zenit St. Petersburg havner de på seedingnivå 3. Men både Rosenborg og Sarpsborg har i utgangspunktet så få rankingpoeng at de havner på nivå fire (det nederste nivået) med seier sammenlagt i kveld.

Syltynn teori

Mens Sarpsborg havner helt nederst som det dårligste rangerte laget i Europaligaen, er det fortsatt en teoretisk mulighet for at Rosenborg rykker opp til gruppe tre, som gir et dårligere rangert lag i gruppespillet.

I kveld spilles de siste 21 kampene i kvalifiseringen til Europaligaen. Det er god grunn til at trøndere bør følge med på fem av dem, i tillegg til Rosenborgs egen kamp for gruppespill.

For dersom fire av de dårligst rangerte lagene i de fem kampene vinner mot sin motstander, betyr det at Rosenborg rykker opp til gruppen over. De er nemlig rangert lavere enn Rosenborg, og vil slå ut et lag som er bedre enn trønderne.

Fire av seks kamper må gå rett vei

Her er kampene trønderske fotballfans bør følge nøye med på: Laget Rosenborg bør håpe på er markert med fet skrift, mens resultatet etter første kamp står i parentes.

Sevilla – Sigma Olomouc (1–0)

(1–0) Ludogorets – Torpedo Kutaisi (1–0)

Celtic – Suduva (1–1)

(1–1) Brøndby – Genk (2–5)

– Genk (2–5) Maccabi Tel Aviv – Sarpsborg (1–3)

(1–3) FC Ufa – Rangers (0–1)

Av de dårligst rangerte lagene er det bare Sarpsborg og Rangers som har overtaket etter den første kampen. Derfor er Rosenborg avhengig av at to av lagene snur i den andre playoffkampen.