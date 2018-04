Disse skal jage tabelltoppen mot Brann

Kjempeoverskudd for NTE

Saken oppdateres.

En og en halv time før kampstart, ble Ranheims historiske første kamp i Eliteserien avlyst. Da maktet ikke laget å stille en bane som dommeren kunne godkjenne.

Vinneren leder tabellen

Men alt som Ranheim har gjort siden, har vært mer enn godkjent. Fire trepoengere på fem forsøk har sendt fotball-askeladden topp tre i Eliteserien. Kampen mot Brann er dermed en vaskeekte toppkamp. Vinneren vil lede Eliteserien etter seks serierunder.

Samme laget

Ranheims trener Svein Maalen sto klar med sin antatte førsteellever til serieåpningen. Siden har han brukt 19 ulike spillere. Når er han igjen klar med «førsteelleveren». Det betyr blant annet at Aslak Fonn Witry er tilbake etter skaden som gjorde at han måtte gå av etter en time mot Haugesund, og at Øyvind Storflor igjen er tilbake etter å ha hvilt mot Lillestrøm.

Det betyr samtidig at forsøket med to midtspisser i angrepstrioen à la RBKs variant med Søderlund og Bendtner nå settes på hold, i hvert fall fra start.

Slik spiller Ranheim

Even Barli – Fonn Witry, Daniel Kvande, Christian Eggen Rismark, Aleksander Foosnæs–Kristoffer Lie Løkberg, Eirik Valla Dønnem, Mads Reginiussen–Øyvind Storflor, Micke Karlsen, Erik Tønne.

Kampstart for den utsolgte kampen i fjæra er klokken 18.30.