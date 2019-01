Dommeren i RBK-saken bekrefter forlik. Partene er tause om innholdet.

Her avgjøres Norges VM-skjebne

Saken oppdateres.

– Jeg skal meddele at partene har inngått utenomrettslig forlik. De sender ut felles pressemelding om det ganske umiddelbart. Saken vil bli regnet som forlikt.

Det var beskjeden fra dommer Anne Marie Selvaag klokka 10.00

Dette står i pressemeldingen, som kom kort tid senere:

«Etter initiativ fra tingretten har partene forhandlet om en minnelig løsning. Saken har vært en stor belastning for både trenerne og klubben, og det er derfor gledelig å kunne meddele at partene har blitt enige om et forlik.

Partene er enige om at prosessen har vært uheldig. For å sette sluttstrek i saken, er partene blitt enige om å bevare taushet om forlikets innhold.»

Adresseavisen får opplyst at partene har forlatt tinghuset. Ingen var tilgjengelige for kommentar.