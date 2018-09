Drama på overtid kostet Ranheim dyrt

Sandviken lå to mål under og hadde én spiller utvist. Da først våknet de.

Overtidsdrama: Her jubler de vilt for viktig scoring

Saken oppdateres.

Ranheim - Strømsgodset 1–1 (1–0)

To ganger tidligere har Ranheim og Strømsgodset møtt hverandre denne sesongen. Begge ganger har de spilt på Marienlyst stadion, og både i serien og cupen har Strømsgodset vært det sterkeste laget. I serien vant Godset 3–0, mens i cupens fjerde runde vant de 2–0. Ranheim har ikke klart å score mål mot gjestene fra Drammen.

Bortelaget farligst fra start

Søndag kveld skulle hjemmelaget hevne to tap, men det var Strømsgodset som åpnet med størst trøkk i Ranheimsfjæra. Strømsgodset lå på tolvteplass før avspark og kom til Trondheim med to strake tap i bagasjen, men virket tent på å slå Ranheim en tredje gang.

I løpet av kampens to første minutter spilte de seg til to cornere, og Even Barli i Ranheim-målet måtte markere seg i feltet.

Også på tribunen var gjestene kvassest i kampens åpningsminutter. Bak Godset-keeperens mål sang de taktfast, mens hjemmepublikummet - som var langt unna å være fulltallig - nøyde seg med spede klappsalver.

Og de så Svein Maalens lag slite med å få kampen inn i sitt spor. Det var nemlig Strømsgodset som var best det første kvarteret, anført av en opplagt Tomak Chol Nguen som kom til en farlig avslutning og flere innlegg.

Ranheim på sin side var for upresise i siste del av pasningsspillet de første 20 minuttene, og klarte ikke å sette Espen Bugge Pettersen i Godset-målet på de store prøvene.

Dobbeltsjanse

Men så våknet Maalens spillere. I det 23. minutt satt veggspillet mellom Erik Tønne og Mads Reginiussen. Det endte opp med et Tønne-innlegg fra venstre, men Asklas Fonn Witrey klarte ikke å omsette innlegg til scoring fra bakre stolpe.

Muligheten virket likevel å tenne en gnist i hjemmelaget som begynte å vinne flere dueller. Ranheim fikk løftet spillet, og Kristoffer Løkberg kom til en god mulighet i det 26. minutt. Skuddet ble blokkert til corner, og nå skulle hjemmepublikum straks få muligheten til å juble: For hjørnesparket, som ble slått av Øyvind Storflor, fant etterhvert Andreas Helmersen som stod på rett sted i feltet.

Helmersen, for anledningen spissvikar for en skadet Michael Karlsen, satte ballen kontant og utagbart i mål med venstrefoten. Dermed sto det 1–0 i Ranheimsfjæra før halvtimen var spilt.

Hjemmelaget hadde forberedt seg på en fysisk tøff kamp, og nå tok de konsekvensen av det og begynte å gi «alt» i duellspillet. Strømsgodet klarte ikke å spille seg til de store sjansene det siste kvarteret før pause, og Ranheim kunne gå til pause med 1–0-ledelse etter å ha overtatt initativet i kampen.

I starten av andreomgang fortsatte Ranheim å kjempe. De spilte tålmodig og våget å holde ballen i laget. Samtidig hadde de kontroll defensivt når Strømsgodset kom på besøk i angrep.

Nesten tomålsscorer

Det første kvarteret etter hvilen var sjansefattig. Strømsgodset kom til flest avslutninger på mål, men Even Barli hadde god kontroll mellom stengene. På den andre siden av banen kunne Helmersen blitt tomålssorer i det 71. minutt, men Ranheim-spissen kom noen små tideler for sent i jakten på et svakt tilbakespill.

Derfra og ut var det hjemmelaget som var det førende laget, og innsatsen ble belønnet med trampeklapp fra et støttende hjemmepublikum.

Strømsgodset yppet seg på corner og dødball i sluttminuttene, men 1582 tilskuere trodde de ville få se Ranheim vinne sin sjuende seriekamp på eget stadion denne sesongen. Ivar Furu ble kåret til Ranheims beste av den lokale juryen.

Så, da det kun var sekunder igjen av kampen, dukket Tokmac Nguen opp: Fra cirka 20 meter klinte han til og satte ballen i høyre hjørne for Barli. Ranheim måtte innse at seieren glapp i siste sekund. Uavgjort til tross, Svein Maalens menn har kun tapt hjemme mot Brann og Rosenborg.

Ranheim lå på femteplass på tabellen før møtet denne septemberkvelden, og med ett nytt poeng er det kun tre poeng opp til Haugesund som ligger på bronseplass. Det er åtte serierunder igjen, og med unntak av nettopp Haugesund, møter Maalens overraskelseslag i Eliteserien motstand som ligger bak dem på tabellen.