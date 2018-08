Drillo med krass kritikk av RBK: – Det henger ikke på greip

Frykter endringer for elever som trenger ekstra hjelp i skolen

Saken oppdateres.

Den tidligere norske landslagssjefen tente skikkelig til på NTBs spørsmål om «hvor synes du Rosenborg står nå sportslig?»

Det ga et forsvar av Ingebrigtsen og kraftig kritikk mot RBK-ledelsen.

– Det verste av alt er at de (RBK) bryter alle lover og regler ved å sparke treneren på den måten de gjør. Det er mer enn håpløst å innkalle en person til et møte der de skal sparke ham uten på forhånd å fortelle hva det dreier seg om, slik at han kan forberede seg og eventuelt ha med seg en rådgiver eller advokat. Det henger ikke på greip, sier Drillo til NTB.

– Noen tilsvarende hendelser?

– Det som ligner mest er jo da jeg ble sparket fra landslaget (september 2013). Den største forskjellen er jo at fotballforbundet aldri har innrømmet at de sparket meg. Det har jo tross alt Rosenborg gjort. Dermed er lovbruddet helt udiskutabelt. Det skal til og med gjøres skriftlig og ikke muntlig.

– Og ser man bort fra regelverket, så er det jo rart fotballfaglig også. Hva skulle de tjene på det i løpet av det som var igjen av sesongen? Hadde de gjort det etter at sesongen var slutt og satt seg ned og diskutert og skiltes, da hadde det vært forståelig. På det tidspunktet det skjedde, virker det sportslig sett helt bakvendt.

Rosenborgs styreleder Ivar Koteng ønsker ikke å kommentere kritikken fra Drillo.

– Skuffelse

Rini Coolen overtok som trener etter at Ingebrigtsen og assistent Erik Hoftun ble sparket i midten av juli.

Spillertroppen ønsket de to gjeninnsatt, men kom ingen vei.

– RBK har vel vært en aldri så liten skuffelse sportslig. De er jo utslått av Champions League og har også spilt et par svake kamper etter trenerskiftet. Jeg synes ikke de presterer som man kan forvente av det laget med tanke på de spillerne og de ressursene de har. Rosenborg har mer å gå på, helt klart, sier Drillo.

Tre norske i aksjon

Norsk fotball kan med maks klaff få med tre lag i europaligaens gruppespill. Sarpsborg skal forsvare sin 3-1-ledelse mot Maccabi Tel Aviv i Israel.

Rosenborg har med seg samme utgangspunkt til kampen mot makedonske Shkëndija.

Molde tapte med samme sifre borte for Zenit St. Petersburg og får en stri oppgave med å rette opp på hjemmebane.

(©NTB/100% Sport)