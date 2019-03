Drømmedebut for Selnæs i Kina: Scoret for første gang siden 2015

Saken oppdateres.

Selnæs scoret ikke bare ett, men to mål da hans nye klubb Shenzhen slo Hebei China 3–1.

Det var Hebei som tok ledelsen, men på overtid i første omgang fikk Selnæs en god mulighet fra 16 meter.

Trønderen traff nydelig på halvspretten og ballen suste i nettet.

Målet var hans første på klubbnivå siden han scoret for Rosenborg mot Haugesund 11. november 2015. Selnæs forlot sin forrige klubb, Sain-Etienne, i begynnelsen av februar.

Harold Preciado satte inn 2–1 for Shenzhen etter 83 minutter. Det gikk mot en knepen seier, men Selnæs var ikke ferdig.

For like etter 2–1-scoringen fikk han muligheten på frispark. Han bøyde ballen nydelig over muren og i mål via tverrliggeren.

Dermed ble det 3–1-seier og en skikkelig drømmedebut for Selnæs.