Drømmedebut for Zlatan: Først scoring fra 35 meter, så ble han matchvinner

LA GALAXY - LOS ANGELES FC 4–3

LA Galaxy lå under 0–3, og det så helsvart ut for det nye laget til Zlatan Ibrahimovic. Laget hadde blitt rundspilt.

Supersvensken kom inn etter 70 minutter på stillingen 1–3, og kun seks minutter etter innbyttet utlignet han til 3–3 med et herlig langskudd.

Og Zlatan var ikke ferdig med det. På overtid stanget han inn 4–3-målet. Svensken sikret seg heltestatus fra dag én i Major League Soccer.

Zlatan er kanskje 36 år gammel, men han viste at han har massevis å by på fortsatt.

– Jeg hørte publikum rope «vi vil ha Zlatan, vi vil ha Zlatan», og jeg ga dem Zlatan, sier han ifølge Aftonbladet.

– Min historie er at jeg alltid scorer i første kamp når jeg kommer til et nytt lag. Jeg ville ikke svikte denne gangen, sa matchvinneren.

Han forteller at supporterne har vært fantastiske siden han landet i USA og at han fikk frysninger etter å ha avgjort kampen.

– Jeg fikk ... hva er det man sier? «Chicken skin? Goosebumps», sa Ibrahimovic.

Begge nordmennene fra start

Som ventet startet Zlatan på benken da hans nye lag LA Galaxy spilte lokalderby mot LA FC. Like forventet var det at nordmennene Ola Kamara og Jørgen Skjelvik startet for Galaxy.

Det var imidlertid spissveteranen Carlos Vela som kom i fokus i 1. omgang. 29-åringen fra Mexico med mange år bak seg i La Liga og Real Sociedad scoret to mål i løpet av de første 45 minuttene.

Bob Bradley kunne smile

Vela ga Galaxy en kalddusj etter kun fem minutter med et vakkert langskudd oppe i krysset. Etter 26 minutter doblet han ledelsen via tverrligger.

Nystartede LA FC var klart best og ledet fullt fortjent 2–0 ved pause. Laget ledes av den tidligere Stabæk-treneren Bob Bradley.

Kamara fikk lite å jobbe med på topp, mens Skjelvik i forsvaret hadde store problemer med både Vela og unggutten Diego Rossi.

Ny kalddusj

2. omgang startet verst tenkelig for hjemmelaget og Skjelvik. Etter kun to minutter gikk LA FC opp i 3–0 etter et selvmål av Daniel Steres. Stopperpartner Skjelvik var overhodet ikke patent i situasjonen før og må dele på ansvaret for baklengsmålet.

Nå ble Zlatan sendt i oppvarming, til stor applaus. Han har hatt lite kamptrening i det siste, og kun hatt én trening med sine nye lagkamerater etter overgangen fra Manchester United.

Drøye timen var spilt da LA Galaxy reduserte til 1–3 ved Sebastian LIetget. Det skapte håp blant hjemmefansen om et supercomeback.

Zlatan-magi

20 minutter før slutt var det endelig duket for Zlatan-innhopp, og nå kokte det virkelig på StubHub Center. Bare få minutter senere reduserte Chris Pontius til 2–3.

Zlatans 3–3-scoring var som tatt ut fra en eventyrfortelling. Etter kun drøyt seks minutter på banen banket han inn 3–3-målet fra rundt 35 meters hold. Keeper sto riktignok dårlig plassert, men målet var en perle. Zlatan rev av seg skjorten og feiret foran fansen.

Gjestene LA FC hadde etter dette et stolpetreff i en spinnvill fotballkamp, men dette var Zlatans store dag:

På overtid stanget han inn 4–3-målet på høydramatisk vis etter innlegg fra Ashley Cole.

Det var en avslutning som lignet på en klassisk Hollywood-film med en lykkelig slutt.