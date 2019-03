Drømmemål av Reginiussen da Ranheim slo Levanger

De norske ungguttene vekker oppsikt. Et spesielt vedtak gjør at de skal til VM

Saken oppdateres.

RANHEIM - LEVANGER 2–1

RANHEIM: Med litt over to uker til seriestart begynner det å haste for Svein Maalen å sette startelleveren. Under mandagens kamp mot Levanger byttet han hele laget til pause.

Flere spillere tok vare på sjansen og viste at de er klare for seriestart.

Nøkkelspillerne Mads Reginiussen og Ivar Furu tegnet seg på scoringslisten og flere andre spillere viste at de har lyst på en startplass når sesongen starter 31. mars mot Tromsø.

Rolig start på kampen

Ranheim sparket i gang kampen og tok kontroll på kampen umiddelbart. Blåtrøyene slet med å finne åpningene i forsvaret til et Levanger-lag som tidvis lå veldig lavt. Ti minutter ut i kampen hadde fortsatt ingen av keeperne vært borti ballen.

Da bestemte Ranheim seg for å skru på turboen. Levanger hadde store problemer med å dekke rommene som Eirik Valla Dønnem beveget seg i. Gang på gang fikk han vridd spillet, og satt kantspillerne opp i gode posisjoner. Kvaliteten på innleggene var ikke på samme nivå, dermed uteble de største sjansene.

Etter 15 minutter kom kampens første store sjanse. Sondre Sørløkk kom seg fint forbi forsvarsfireren til Levanger. Han la 45 grader ut til Mads Reginiussen som kom stormende inn i boksen. Finnmarkingen sin avslutning gikk dessverre for blåtrøyene langt over.

Ranheim med kampens første mål

Etter 17 minutter kom kampens første mål. En svak involvering av Levanger-keeperen resulterte i at Ranheim fikk hjørnespark. Erik Tønne svingte ballen inn i Levanger-boksen der Ivar Furu rev seg løs, og var helt alene da han stanget inn ledelsen for Ranheim.

26 minutter ut i kampen ble Mads Reginiussen taklet, og Ranheim fikk frispark 20 meter unna målet. Eirik Tønne prøvde seg med et skudd som gikk like utenfor krysset til Levanger-keeperen. Nære på at Ranheim doblet ledelsen.

Ranheim fortsatte å kontrollere kampen og Levanger slet med å få til samspillet sitt. De gangene Levanger så farligst ut var da de prøvde å spille i bakrom på raske Didrik Sereba. En variant de prøvde seg på mer og mer utover første omgang.

Drømmemål da Reginiussen doblet

38 minutter ut i kampen fikk publikum i fjæra oppleve magi fra Mads Reginiussen. Etter en svak klarering fra Levanger-forsvaret havnet ballen hos Reginiussen. Den løpssterke midtbanespilleren tok en rask finte, før han skrudde ballen opp i krysset. En vakker scoring av finnmarkingen.

Ranheim tok med seg en tomåls-ledelse til pause etter å ha kontrollert store deler av den første omgangen. Levanger hang til tider med i kampen, men nivåforskjellen

Ranheim tok kontroll med en gang

Da lagene returnerte fra garderobene var det et helt nytt Ranheim-lag på banen. Svein Maalen byttet hele elleveren.

Allerede to minutter ut i omgangen var Ranheim farlig frempå. En nydelig lobb fra Øyvind Storflor åpnet opp hele forsvaret til Levanger og Ivar Sollie Rønning fikk muligheten til å øke ledelsen. Dessverre for Ranheim stod ikke avslutningen i stil med fremspillet.

Utover i omgangen var det tydelig at Levanger-spillerne ble slitne av å jage etter elleve friske spillere.

70 minutter ut i kampen var Levanger nære på å få sitt første mål. Etter å ha kjempet seg til et hjørnespark sendte de opp det de hadde av duellstyrke. Hjørnesparket ble stusset videre og en Levanger-spiller kom til avslutning, et sleivspark som forsvant over målet til Even Barli.

Trøstemål til Levanger

Ti minutter før slutt stormet Øyvind Alseth fremover i banen. Den tidligere USA-proffen fikk ballen og prøvde å legge den i lengste hjørnet. Ballen snek seg en meter utenfor målet til Levanger.

Rett før slutt fikk Levanger trøstemålet sitt da Ermal Hajdari vakkert skrudde ballen i mål fra 20 meter. Even Barli kunne bare stå å se på ballen dale ned i hjørnet.

Det skjedde ikke stort mer i kampen, og dermed endte det med 2–1 til Ranheim. I en kamp der blåtrøyene hadde 22 mann på banen i løpet av kampen.

31. mars starter Eliteserien for Ranheim når Tromsø kommer på besøk til fjæra. For Levanger starter ikke seriespillet før 13. april, når de tar turen sørover for å spille mot Moss.

Slik stilte lagene:

Ranheim byttet hele laget til pause.

Ranheim sitt lag i første omgang (4-3-3): Magnus Lenes – Glenn Walker, Jørgen Olsen Øveraas, Ivar Furu, Aleksander Foosnæs – Sondre Sørløkk, Eirik Valla Dønnem, Mads Reginiussen – Ola Solbakken, Michael Karlsen, Erik Tønne.

Ranheim sitt lag i andre omgang (4–3–3): Even Barli - Øyvind Alseth, Daniel Kvande, Torbjørn Heggem, Joachim Olufsen - Adria Mateo Lopez, Sander Saugestad, Magnus Stamnestrø - Øyvind Storflor, Ivar Sollie Rønning, Erlend Sørhøy.

Levanger (4-4-2): Elias Hadaya – Madhusan Sandrakumar, Vegard Voll, Ivo Öjhage, Håvard Lorentzen – Granit Buzuku, Andreas Petersen, Sander Sundnes, Ermal Hajdari – Badr Rahhaoui, Didrik Sereba.