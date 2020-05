Drømmestart for den tidligere RBK-spissens nye klubb

Anmeldt for vold og hærværk på biler i Trondheim

Bjørn Maars Johnsen spilte vel ti minutter som innbytter da Ulsan sesongåpnet med 4-0-seier over Sangju Sangmu i sørkoreansk K-liga.

Kampen var fullstendig avgjort da den norske landslagsspissen entret banen som erstatter for tomålsscorer Júnior Negrão. Brasilianeren scoret to ganger før pause og la grunnlaget for den komfortable hjemmeseieren.

Lee Sang-heon økte ledelsen kort etter hvilen, mens Yoon Bit-garam scoret vertenes fjerde kvarteret før slutt. Ulsan-spillerne tok sjansen på å feire sammen etter å ha scoret, til tross frykten som finnes for koronaviruset. Det er ikke tillatt med håndtrykk og omfavnelser blant spillerne.

Johnsen spilte sin første ligakamp siden han var utlånt til Rosenborg fra nederlandske AZ sist høst. Han ble solgt til Ulsan i januar.

I februar debuterte han for sin nye klubb i 1-1-kampen hjemme mot FC Tokyo i Asias mesterliga. Da spilte 28-åringen hele kampen.

Stille

Ligaen i Sør-Korea er blant de første i verden som har åpnet opp igjen etter koronapausen. Fredag ble det spilt åpningskamp der regjerende mester Jeonbuk slo Suwon Bluewings 1-0.

Lørdag ble det også seier til Seongnam, som slo Gwangju 2-0 på bortegress. Yang Dong-hyen scoret begge målene for gjestene.

Incheon United og Daegu spilte 0-0 i lørdagens tredje oppgjør. Kampene spilles for tomme tribuner, og dermed kan man høre både tilslaget på ballen og spillernes rop.

Ulsan endte på like mange poeng som Jeonbuk sist sesong, men måtte ta til takke med seriesølv som følge av svakere målforskjell.