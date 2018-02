Du skal helst ikke tape i FIFA mot Petter Northug. Det har Tromsø-spilleren smertelig fått erfare.

To norske kvinner i snøskuterulykke ved Åre

Saken oppdateres.

SOTOGRANDE, SPANIA (itromso.no): Gjermund Åsen er kjent i TIL-miljøet som et ekstremt konkurransemenneske – og han synes gjerne det er greit at taperen i et spill får en straff som er avtalt på forhånd.

– Jeg tror det er veldig viktig å samles, ha det artig, flire og ha litt konkurranser. Helt siden jeg ble kjent med et A-lag, så har det vært en god garderobekultur. Det begynner å bli veldig bra her også, sier Gjermund Åsen til iTromsø.

Når en TIL-spiller taper i kortspill, så får du en straff – som for eksempel skyting av ball på baken, fire intervaller på fire minutter med over 90 prosent av makspuls eller at du må spise masse forskjellige ting fra et matfat – som de andre konkurrentene velger.

– Jostein Gundersen spiste i en time og et kvarter i Tyrkia i fjor; rødbeter, oliven og rå fisk. Det er et veldig vidt spekter når det gjelder kortstraff, forteller Åsen.

Måtte gå i over seks timer

For noen år siden var det FIFA-kveld i Trondheim. Taperens straff: Bli kjørt bort i ti minutter med bind for øynene. Du får ikke ha med mobil og du må gå hjem.

– Unge Åsen tapte jo den, så jeg ble kjørt bort av Northug. Stian Finckenhagen og Sindre Welo (kjent fra fotballmiljøet i Trondheim) var også med. Jeg ble kjørt bort litt i utkanten av Trondheim, så jeg havnet et stykke opp i marka. Det var vel et ganske stort område, ved Jonsvatnet en plass, forteller Åsen til iTromsø.

– Northug gasset på, han, så jeg kom langt av gårde. Jeg ble kjørt ut i 01-tiden og var ikke hjemme før klokken var 07.30. I starten begynte jeg nemlig å gå feil vei. Det var helt mørkt, fortsetter Åsen.

TIL-spilleren bærer ikke nag, selv om det ble en kjedelig spasertur på 6,5 timer.

– Det sitter langt inne å svelge et slikt tap, for du vet at det koster tid. Men vi har også hatt en halvtime med kjøring, så det kan være verre, sier Åsen og smiler.

Jublet for OL-gull

Åsen har sansen for både Northug og den nye trønderen i skisirkuset, Johannes Høsflot Klæbo. Da sistnevnte vant OL-sprinten for noen dager siden, jublet Åsen og lot alle i miljøet få vite at det «måtte en trønder til».

– Vi bruker å kødde litt om at det er trønderne mot resten. Det gror god i idretten i Trøndelag. Vi har hatt Northug som folk sier er litt på hell, men jeg tror han slår tilbake neste år, for da er mesterskap igjen (VM i Seefeld), sier han.

– Er du langrennsinteressert?

– Ja, jeg ser jo litt. Men jeg kan ikke si at jeg lever og brenner for det 100 prosent. Jeg følger jo med. Klæbo har som Northug litt glimt i øyet, men er enda mer ydmyk og appellerer kanskje til et bredere spekter i folket enn Northug. Men jeg synes også det er en profil som Norge kommer til å omkranse i årene som kommer, sier Gjermund Åsen.