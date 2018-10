Eggen frykter at Rosenborg-kollapsen kan koste dem gullet

Her får Fiffi vite at broren har vunnet fredsprisen: - Wow! Det kom helt overraskende

Saken oppdateres.

Rosenborg ble rett og slett rundspilt da de tapte 1–3 for tyske RB Leipzig torsdag kveld. Det er lagets andre tap i løpet av en drøy uke, etter at en nok svak kamp også endte med bortetap mot Molde sist søndag. Nederlaget mot Leipzig er også det andre på rad i Europa League-gruppespillet. En svak oppvisning i Glasgow endte som kjent også med tap.

Nils Arne Eggen er enig i at Rini Coolens lag har kollapset de siste ukene. Han var, i likhet med mange andre, svært misfornøyd med torsdagens prestasjon.

– Det var langt under pari, sier Eggen.

Nils Arne Eggen Kjent som en av tidenes største norske trenerlegender. Ledet Rosenborg til 14 seriemesterskap (1971, 1988, 1990, 1992–1997, 1999–2002 og 2010). Aktuell med biografien «Nils Arne – Et liv i svart og hvitt», som er skrevet av Otto Ulseth. Ledet RBK til suksess i Champions League på 90-tallet, med seiere mot klubber som AC Milan, Borussia Dortmund og Real Madrid.

– Det er tøv!

Trenerlegenden møter oss fredag i forbindelse med lanseringen av biografien «Nils Arne – Et liv i svart og hvitt», forfattet av Otto Ulseth. En forsamling på rundt 30 har møtt opp for å høre Eggen og Ulseth fortelle om boken. Det vitses om gamle historier, men Rosenborgs siste prestasjoner er ingenting å spøke med. Etter kampen var den tidligere RBK-spissen Steffen Iversen svært kritisk til lagets nivå.

– For øyeblikket burde ikke Rosenborg vært i Europa. Det ser vi når vi ser forskjellene på lagene her, sa den nåværende TV 2-eksperten etter torsdagens oppvisning mot Leipzig.

Eggen er ikke enig.

– Jeg hørte hva han sa i intervjuet. Det er tøv! Har du tro nok, så har du noe i Europa å gjøre. Du må alltid ha troen på at du har noe å gjøre der, sier Eggen, før han fortsetter:

– Steffen var selv med på å tape 0–4 mot Bayer Leverkusen (Europa League 2010, journ.anm). Dette går i bølger.

Laget mangler to ting

Han er likevel klar på at prestasjonene ikke har vært gode nok den siste tiden. Mannen som ledet klubben til de største europacuptriumfene på 90-tallet peker mener spesielt at laget mangler to ting:

– Laget mangler løpskraft, men det er det enkleste å gjøre noe med. Jeg stoler ikke på slike løpsmålinger. Det handler om når du løper og hvor fort du løper. I et lagspill som fotball er det andre som behøver utholdenheten din. Du må bruke den og kraften du har når resten av laget behøver det.

Det andre Eggen savner er noe han mener at hans egne Rosenborg-årganger var kjent for.

– Mot Leipzig var duellkraften helt borte. Det gjør vondt å si, men de så faktisk ut som et juniorlag.

Støtter fortsatt Coolen

Nederlenderen Rini Coolen tok over trenerjobben i Rosenborg da klubbens styre ga Kåre Ingebrigtsen og assistenten Erik Hoftun sparken 19. juli. Eggen var blant dem som ble spurt om råd før avgjørelsen ble tatt. Han er fortsatt positiv til Coolen som sjef og Trond Henriksen som assistenttrener.

– Det er ikke så lett å få til samhandling når man blir så rundspilt som man ble i går. Jeg så bare annenomgangen i går, som var noe jevnere. Det var heller ikke bra nok, men jeg stoler på at Rini og Trond kan gjøre noe med det.

Eggen innrømmer at den dårlige trenden kan koste laget gullet i Eliteserien.

– Gullkampen er helt åpen. Den er ikke avgjort før det nærmer seg slutten.

Rosenborg troner fortsatt øverst på tabellen i Eliteserien med 52 poeng - fire ned til Brann.