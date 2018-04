Eggen Rismark og Helmersen de store heltene da Maalen tok frem «Bruttern-grepet»

AaFK-treneren: – Greit for oss at Viking tapte

Saken oppdateres.

Sandefjord- Ranheim 1–2 (1–0)

SANDEFJORD: For etter en 1. omgang preget av store personlige Ranheim-feil, steg først midtstopper Christian Eggen Rismark til værs ti minutter før slutt. Så, i det 90. minutt, var Andreas Helmersen iskald!

Da hadde Erik Tønne også hatt en stor sjanse, i en kamp Ranheim hadde overtatt fullstendig etter pause. Og særlig da Michael Karlsen og Andreas Helmersen nærmest ble paret på topp de siste 25 minuttene, ikke ulikt tanken bak Kåre Ingebrigtsens bruk av Nicklas Bendtner og Alexander Søderlund i 4–0-seieren over Molde.

Personlige feil

Dermed var det fortjent at Ranheim fikk med seg alle tre poengene fra Sandefjord, i et oppgjør som startet på meget vanskelig vis for Svein Maalens menn.

– Det blir en av de vanskeligere bortekampene i år, spesielt med tanke på hvordan banen er i øyeblikket. Tar vi poeng, er det sterkt: Vi er jo egentlig ikke laget for det kampbildet, med lange baller og «slåsskamper».

Det sa Svein Maalen til Adresseavisen dagen før den første av årets seks gresskamper i eliteserien.

Ranheim-treneren fikk helt rett i det: Sandefjord stilte med «seks meter midtstoppere», slo mest langt og inviterte til «tut-og-kjør-fotball». På et gressteppe preget av en tøff vinter også på Østlandet.

Og i store deler av kampen taklet Ranheim dette kampbildet. Det var temmelig sjansefattig – men helt jevnt.

Men, som før det første baklengsmålet i Tromsø, da keeper Even Barli havnet i ingenmannsland, var det personlige feil som skapte trøbbel for Ranheim også onsdag.

Askeladden fra fjæra skal ha for at de er lojale til systemet sitt: Ranheim forsøker i stor grad spille seg ut bakfra, og har ambisjoner om å styre kampene i et gjenkjennbart, fremover-rettet 4-3-3. Også i eliteserien.

Men på det ujevne underlaget, var det nettopp dette som ødela mye de første 45.

Og som gjør at man etterpå spør seg om ikke dette var kvelden for å gjøre unntak fra regelen.

* Den første feilen skjedde etter 12 minutter, og skapte usikkerhet i Ranheim-rekkene: Da slo midtstopper Daniel Kvande en skummel feilpasning mens laget var på vei framover. Sandefjord-bruddet høyt i banen endte i et skudd i tverrliggeren fra midtbanemann Enric Vallès.

* Etter 30 minutter slapp man imidlertid ikke like heldig fra det. Denne gang var det backen Aslak Fonn Wittry som forsøkte å dra seg forbi sin mann midt på egen halvdel. Touchen ble for hard – og endte i et nytt brudd imot. Ballen endte hos Mohammed Okfir – og 1–0 etter et skudd fra 16 meter.

* Etter målet jevnet kampen seg helt ut igjen, men tre minutter før pause fortsatte usikkerheten i Ranheims oppbyggende angrepsspill. Da mistet en ellers stødig Eirik Valla Dønnem ballen langt nede på egen halvdel, i det han feilvendt skulle vende vekk en Sandefjord-spiller. Ballen havnet på nytt hos målscorer Ofkir, som fikk for spiss vinkel der han nærmest var alene med Even Barli. Sisteskansen reddet skuddet.

Hevet seg

Så skal Ranheim-spillerne ha for at de hevet seg etter baklengsen, og skapte to brukbare sjanser før pause – deriblant et bra skudd rett utenfor signert uheldige Wittry.

Mellom omgangene fikk trener Maalen justert mye. Ballmistene på egen halvdel ble færre, og det var tydelig at spiss Andreas Helmersen, som debuterte fra start, skulle true enda mer i rommet bak temposvake Lars Grorud. Imidlertid uten at det ble de helt store sjansene av det den første halvdelen av omgangen.

Med et vanvittig stort unntak:

* Etter 62 minutter ble Erik Tønne nemlig elegant spilt i bakrom av Kristoffer Løkberg. Tønne var sterk i duell med en Sandefjord-spiller, og «tvang» seg alene med keeper Ingvar Jónsson. Så dro han seg forbi Jonsson, fikk litt skarp vinkel, men målet sto og gapte for venstrekanten. Men ett sekund etter avslutningen lusket ballen seg rett utenfor stolpen.

Dødball-helter

Så, 20 minutter før slutt, kastet Mallen inn Michael Karlsen. Helmersen ble flyttet litt ut til høyre, og i minuttene som fulgte tok Ranheim fullstendig over. Etter å nærmest ha erobret Sandefjords halvdel endte ballen i en corner i det 80. minutt. Dan iel Kvande presist på hodet til Christian Eggen Rismark – og 1–1.

Og selv om Maalen før kampen sa han ville være meget fornøyd med uavgjort: Ranheim ga seg ikke. I siste ordinære minutt, etter nok en corner, endte ballen hos nettopp Helmersen – som var iskald med venstrebeinet på hel volley. 1–2, kampen snudd – og alle tre poengene med tilbake til Trondheim!