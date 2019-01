Eggen risikerer å miste også den andre foten

Saken oppdateres.

Nils Arne Eggen har fått samme type blodforgiftning i venstrefoten som gjorde at han måtte amputere deler av høyrefoten i november i fjor.

RBK-legenden sier i et intervju med Dagbladet at han nettopp har kommet hjem etter to ukers opphold på sykehus, og sier han har tro på at antibiotika skal redde venstrefoten hans.

– Jeg satser på at antibiotikumet skal ta dette her. Det dreier seg om det samme problemet som var i den høyre foten. Men jeg tror at jeg skal berge beinet. Det går framover, sier Eggen til avisa.

77-åringen forklarer at dårlig blodtilstrømning til deler av foten er årsaken til blodforgiftningen. Koldbrann i ei tå var årsaken til at han måtte amputere deler av høyrefoten i november i fjor. Han sier at en ny amputasjon ikke er noe han tenker på.

– Jeg tenker ikke på en ny amputasjon. Det er ikke tema for meg nå.

