– Jeg kjente at det nappet i akillesen

«Jeg tror at det kanskje er små spionkameraer gjemt i veggene»

Full kontroll over barnas mobilbruk

Ekspert feller uventet dom over Reginiussen-brødrene

Nå blir det parkeringsavgift her

Ranheim-spissens skade skal sjekkes i dag: – Jeg kjente at det nappet i akillesen

Berntsen om Viking-juvelen: – Overrasket over at de lot ham gå

Ekspert feller uventet dom over Reginiussen-brødrene

Myanmars hærsjef kritiserer FN for utidig innblanding

Ekspert feller uventet dom over Reginiussen-brødrene

Nå blir det parkeringsavgift her

Saken oppdateres.

OSLO/NADDERUD STADION: To brødre har preget årets Eliteserie-sesong.

Mads Regininiussen (30) har imponert stort på Ranheim-midtbanen.

Storebror Tore Reginiussen (32) er stopperkjempe på gulljagende Rosenborg.

Søndag kveld ble TV 2s FotballXtra-sending ble Reginiussen-brødrene-tema. Da kom tidligere eliteseriespiss Ole Martin Årst med en oppsiktsvekkende betraktning. Årst sa nemlig at Mads Reginiussen har vært best av brødrene denne sesongen.

– Jeg sier det litt for å fyre opp innad i Reginiussen-familien, la Årst til med et glis.

Roser broren: – Fantastisk

Kommentaren er ikke noe dårlig attest for lillebror Reginiussen. Tore Reginiussen spiller på landslaget og er allment anerkjent som én av de beste spillerne i Eliteserien.

Ranheim tapte 2–3 for Stabæk søndag - til tross for Mads Reginiussens to scoringer.

Når vi videreformidler Årsts kommentar, begynner lillebror Reginiussen å glise.

– Det er jo en kjempeartig kommentar, men jeg tror nok jeg fortsatt er hakket bak Tore. Det kommer ofte opp, men Tore er en fantastisk midtstopper og spiller på landslaget, så han fortjener all rosen han får, sier Mads Reginiussen i pressesonen på Nadderud Stadion.

FIKK DU MED DEG DETTE? Enorm nedtur for Per-Mathias Høgmo.

Kun tre spillere har scoret flere

Lillebror Reginiussen har spilt for Ranheim siden 2011. Han måtte vente syv år før han fikk spille for Ranheim i Eliteserien.

I år har han vist at han holder nivået - og vel så det. Mot Stabæk søndag scoret Reginiussen sitt åttende og niende mål for sesongen. Nå har kun Franck Boli (Stabæk), Erling Braut Håland (Molde) og Marcus Pedersen scoret flere ganger.

Mads Reginiussen startet sesongen forrykende. Før søndag hadde han imidlertid ikke scoret et seriemål siden 3–1-seieren over Molde 21. mai.

Måltørken har ført til langt mindre spalteplass i mediene.

– Det er veldig sort/hvitt. Scorer du ett mål så er du litt høy, og så går det noen måneder uten at du hører så mye, sier Mads Reginiussen.

– Føler du at du ikke får så mye oppmerksomhet når scoringene ikke kommer?

– Nei, men det er sånn det er. Du lever med resultater som lag og enkeltspiller, og slik skal det være. Det er ikke noe jeg plages nevneverdig med, sier han og ler.

Ranheim ledet lenge mot Stabæk søndag. Men alle poengene glapp for trønderne i løpet av dramatiske sluttminutter. Dermed kan trolig Mads Regiuniussen og lagkameratene se langt etter medalje. Det er fem poeng opp til Molde på tredjeplass.