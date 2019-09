Ekspert kan nesten ikke huske å ha sett så mange «grove bommerter»: – Dommerne trenger hjelp

Saken oppdateres.

Helgens eliteserierunde ble preget av mange kontroversielle situasjoner.

I kampen mellom Vålerenga og Rosenborg var det flere stygge episoder: Den store snakkisen er David Akintolas albue mot VIFs Sam Adekugbe.

Dommeren innrømmet etter kampen at Akintola skulle vært utvist.

Se situasjonen etter ett minutt i videoen under.

Andre hendelser ble diskutert etter serierunden:

Lillestrøms Simen Kind Mikalsen brassesparket Branns Gili Rolantsson i ansiktet på Åråsen. Dommer Svein Oddvar Moen ga gult kort til LSK-spilleren i den situasjonen.

– Ikke pent, mente Eurosport-kommentator Asbjørn Myhre.

Se situasjonen cirka 2:30 ut i videoen:

Kyle Lafferty debuterte for Sarpsborg 08 mot Viking, og det tok bare sekunder før nordiren markerte seg. I duell med Runar Hove satte han albuen i kjeven på Viking-spilleren og ble belønnet med gult kort. Det kunne fort vært rødt. Albuen fikk Viking-trener Bjarne Berntsen til å reagere kraftig.

Siden fikk Lafferty sitt andre gule kort – for filming. Utvisningen skjedde da Sarpsborg ledet 2–0. Mot ti mann slo Viking tilbake og reddet ett poeng.

TV 2s Jesper Mathisen mener at dommeren gjorde feil. Eksperten sier at denne og andre avgjørelser mener at dommerne trenger hjelp.

– Sesongen i år har vært ekstra interessant, siden det begynner å bli veldig vanlig med VAR (videodømming). Norge har bestemt seg for å vente, noe som er forståelig, siden det koster mye penger. Premier League har fått systemet, men vet ikke hvordan det skal brukes, og folk er skeptiske. Men eliteseriedommerne trenger hjelp. Det er vanskelig å dømme fotballkamper, spillet går fortere enn før, men det er ikke flere dommere enn før. Dommerne sliter med å treffe riktig på store avgjørelser, sier han til Aftenbladet.

– Vi tåler en helg som dette

Mathisen mener han nesten ikke kan huske å ha sett så mange «grove bommerter» som i helgens runde. Han trekker spesielt fram Laffertys andre gule kort og utvisning for Sarpsborg 08.

– Sarpsborg kan ende i OBOS-ligaen. En ting er at de mistet to poeng i går, men det gjør også noe med troen og selvtilliten. Dommeren har alltid hatt en avgjørende rolle. VAR må hjelpe dommeren, slik at vi ikke får så stygge blemmer.

Etter kampen uttalte dommer Kai Erik Steen til Sarpsborg Arbeiderblad at han mente at det var riktig å gi gult kort til Lafferty etter 20 sekunder. Han så albuen, men mente ikke det var stygt nok til å gi rødt. Han sa også at Sarpsborg-spissen falt på en unaturlig måte da han fikk sitt andre gule, og at han oppfattet det som at dommerne ble forsøkt lurt.

Lafferty selv ønsket ikke å snakke med pressen etter kampen.

SETT DENNE? I kampen mellom Mjøndalen og Molde ville hjemmelaget ha straffespark da Vegard Forren handset i feltet. Det fikk Christian Gauseth til å klikke:

– Vi tåler en slik helg

Dommersjef Terje Hauge i Norges Fotballforbund mener at flere av situasjonene i helgens kamper kan diskuteres.

– Jeg kan si det sånn at våre dommere og assistenter jobber beinhardt. Vi er kjempefornøyd med våren og forsommeren. Nå er det høst og nye spillere, ny energi i troppene. Alvoret begynner, og akkurat denne runden fikk vi flere kontroversielle situasjoner enn vanlig. En helg som dette tåler vi å håndtere, enkelte situasjoner var ikke godt nok håndtert. I noen kontroversielle situasjoner støtter vi dommerne på 100 prosent, mens noen sikkert kan diskuteres.

Hauge var selv dommerveileder på Sarpsborg 08-Viking, og han er uenig med Jesper Mathisen.

– Kyle Lafferty fikk gult kort etter 20 sekunder, og det var helt korrekt, selv om noen mener rødt. Gult kan forsvares. Armen er oppe i ansiktet, men han bruker ingen knyttneve og ønsker ikke å skade spilleren. Men hånden blir brukt som et verktøy, det er hensynsløst og gult kort. Det gule kortet for filming er også riktig. Når spilleren «knekker» beina før det er kontakt, er det usportslig og gult kort. At han har gult kort fra før er spillerens ansvar.

Videodømming fra 2021?

– Hva mener du om Jesper Mathisens påstand om at dommerne trenger hjelp?

– På generelt grunnlag kan jeg si at ting går fortere i moderne fotball med fart, tempo, dueller og intensitet. Vi er bare mennesker, det er helt umulig å få med seg alt. I helgen var det albuer, det var hands, og selvfølgelig skulle vi hatt VAR med oss. Vi ønsker VAR velkommen. Et verktøy somgjør at våre dommere håndterer kampavgjørende situasjoner på en korrekt og riktig måte. Albuer og åpenbare straffespark blir tatt slik at det ikke er det vi debatterer i etterkant, mener Hauge.

Videodømming blir tidligst innført i Eliteserien i 2021-sesongen.

– 2020 vil være et år man går opp veien med opplæring og kan prøve det i noen kamper på høsten, enten cup eller eliteserie. Vi jobber veldig tett med de nordiske landene. Ingen av disse har innført det ennå, men Danmark skal innføre systemet neste sesong.