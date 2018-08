Ekspert om nye Nations League: – Dette er Norges store sjanse til et EM-sluttspill

US Open-drømmen knust i første forsøk for Ruud

Saken oppdateres.

Landslagshøsten er straks i gang, og tirsdag offentliggjør Lars Lagerbäck troppen til kampene mot Kypros 6. september og Bulgaria tre dager seinere.

Ubetydelige treningskamper, trodde du kanskje. Nei, dette er de første kampene i nyvinningen Nations League, som alle nasjonene i Det europeiske fotballforbundet (UEFA) har gått sammen om.

Nations League skal erstatte kjedelige privatlandskamper. Og det er en stor, stor gulrot: Fire av de 24 plassene i EM-sluttspillet i 2020 skal tildeles dem som gjør det bra i Nations League.

Den ordinære EM-kvaliken starter først til våren. Det nye her er at kun de to beste fra hver av de ti gruppene går til EM. Det er altså slutt på at treerne kan komme seg til EM via playoff.

– Nations League er kanskje den beste muligheten for Norge til å kvalifisere seg til EM-sluttspill. Sannsynligvis blir ikke Norge blant de to beste i sin gruppe i EM-kvaliken, mener TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Norge i C-divisjonen

UEFAs nye Nations League kan kort forklares slik:

Europas 55 landslag er, basert på tidligere resultater, delt inn i fire divisjoner fra A til D. Norge er plassert i C-divisjonen i gruppe 3 med Slovenia, Bulgaria og Kypros. Norge spiller de seks kampene – hjemme og borte – i løpet av september, oktober og november.

Vinner Norge sin gruppe kan de kapre en av fire EM-plasser via Nations League.

Til våren starter den ordinære EM-kvalifiseringen. Her står 20 EM-plasser på spill, der de to beste fra hver av de ti gruppene går til EM.

Etter at EM-kvalifiseringen er ferdig, avgjøres Nations League-sluttspillet.

Hver divisjonsvinner får en EM-billett. De fire gruppevinnerne i C-divisjonen møtes i semifinaler og deretter finale.

– Kamper som betyr noe

Jesper Mathisen i TV 2, kanalen som har sikret seg rettighetene til Nations League, er positiv til nyvinningen.

Veien til EM 2020 Nå er det to veier som fører til EM-sluttspillet. 20 plasser fra ordinær EM-kvalik, og fire plasser fra Nations League.

Nations League spilles fra september til november i år, med doble kamper i gruppespillet.

Den vanlige EM-kvalifiseringen spilles fra mars til november neste år.

I mars 2020 spilles playoff mellom gruppevinnerne i Nations League. De fire gruppevinnerne er klar for EM i 2020.

– Dette var noe som alle UEFA-nasjonene gikk sammen om. De beste nasjonene i A-puljen får spille mot hverandre, noe som selvsagt har en sportslig og kommersiell verdi. Og de svakere nasjonene møter lag på sitt nivå. Vi er dessuten kvitt de ubetydelige vennskapskampene. Nå får vi kamper som betyr noe, sier Mathisen.

– Jeg synes det er et kult konsept. Noe skepsis har det vært, men det er gjerne fra dem som ikke har satt seg skikkelig inn i hva dette er, sier han videre.

Mathisen håper og tror Norge vil satse hardt på Nations League.

– Mitt inntrykk er at dette er noe de tar på alvor. Jeg tror at Lars Lagerbäck forstår at det vil bli vanskelig å komme blant de to beste i EM-kvaliken, og at Nations League er en fin mulighet til å kapre en EM-plass, sier TV 2-profilen.

Opp- og nedrykk

I tillegg til at Nations League skal by på viktigere kamper, blir det mulig å rykke opp og ned fra divisjonene. Det er gruppevinneren som rykker opp. Nations League skal avvikles hver høst i partallsår.

Gruppevinnerne i A-divisjonen møtes til et eget sluttspill i juni 2019 om tittelen som Nations League-mester. UEFA har satt av en total premiepott på 730 millioner kroner som skal fordeles på de 55 deltakernasjonene. Norge er sikret syv millioner kroner i startpenger. Vinneren får 43 millioner.

Dersom for eksempel Norge skulle gå hen og bli blant de to beste i sin gruppe i EM-kvalifiseringen, etter samtidig å ha vunnet sin gruppe i Nations League, vil gruppetoeren rykke opp og få en ny sjanse til EM-billett.

Men dét er kanskje mer en ønskedrøm enn et realistisk scenario. Norge har ikke vært i et VM- eller EM-sluttspill siden år 2000.

Fortsatt i tvil om hva Nations League er? Norges Fotballforbund har laget denne informasjonsvideoen: