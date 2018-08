Ekspert om overgangsvinduet: – Jeg skjønner ikke hva Rosenborg driver med

Her er dommen fra Huseklepp: Brann-vinduet kjøp for kjøp

Etter en hektisk dag for eliteserieklubbene er nå overgangsvinduet låst og lukket.

Da er det på tide å spørre to av de fremste ekspertene på norsk fotball om hvem de synes har kommet forsterket ut av vinduet, og om de tror at overgangene vil påvirke gullkampen.

– Rosenborg er fortsatt favoritter, men litt mindre etter de siste dagene av overgangsvinduet. Så er Molde en liten outsider, men jeg tror at det skal litt til for at de skal kjempe om gullet til slutt. Brann sitt håp ligger i at de fortsatt er tynne på enkelte posisjoner. De skal kanskje ut og spille i gruppespill i Europa, og det er klart at det da vil bli slitasje, sier TV 2s Jesper Mathisen.

– Jeg mener det er jevnere enn før overgangsvinduet. Både Brann og Molde har styrket seg mer enn det Rosenborg har gjort, sier Eurosports Christian Gauseth.

– Vital signering

For Gauseth er det Molde som står igjen som den aller største overgangsvinneren denne sommeren. Laget fra Romsdalen har hentet inn seks spillere, blant andre Magnus Wolff Eikrem og Pawel Cibicki.

– Eikrem er en vital signering for Molde. De har manglet en leder, en som er toneangivende på midtbanen, og en som kan pushe de andre til å bli bedre. Eikrem treffer på alle de tre viktige tingene. Han kan være puslespillbiten som gjør at alle de andre delene faller på plass, sier Gauseth.

Han mener også at det er viktig for lokalmiljøet at Molde klarte å ro i land en såpass stor signering i en tid hvor mye av fokuset ligger på rettssaken mot en av spillerne.

– Molde trengte en slik oppsving. Nå har de fylt opp på de stedene hvor de hadde store mangler, så om man skal summere opp er de vinnere av overgangsvinduet.

– Skuffet over RBK

Mindre imponert er de begge over hva som har skjedd på Brakka i Trondheim i sommervinduet.

– Jeg er veldig skuffet over det som har skjedd i Rosenborg. Jeg skjønner ikke hva de rører med. Henter en spiss når de trenger en flanke. Hva skjer nå med Botheim, Bendtner og Søderlund, spør Gauseth, og tenker på Isaam Jebali som ble hentet fra svenske Elsborg.

I tillegg til Jebali er Djorde Denic hentet inn fra serbiske Rad Beograd. Sammen med de returnerte lånespillerne Ogho Ogbu og Alex Gersbach er det de nye innslagene på Lerkendal denne høsten.

– Denic er nok en gambling med litt lengre perspektiv. Jeg har vanskeligheter for å se at han går rett inn for å styrke laget. Samtidig kan jeg ikke avskrive ham helt, men om han slår til blir jeg imponert, sier Gauseth.

Også Mathisen hadde sett for seg at Rosenborg, med en mulig Europa-høst i sikte, hadde vært mer aktiv på markedet.

– Det har vært overraskende. Jeg trodde de skulle bruke vinduet til å forsterke seg, siden de har fått en grei vei inn til europaspill. Så da trenger de bredde, og noen som forsterket elleveren. Selv om de var borte mot Cork og Ranheim så har de ikke sprudlet. Så jeg er overrasket over at de ikke trykket mer til, sier Mathisen.

Han tror at Jebali fra Tunisia kommer til å levere på høyt nivå, men siden Rosenborg har gode spillere i den posisjonen allerede er han usikker på om han er en ren forsterkning.

Mener Brann har levert best

Mathisen holder på sin side Brann som vinnerne av dette vinduet. De har blant annet hentet inn Daouda Bamba, Christian Eggen Rismark og Ruben Yttergård Jenssen dette vinduet.

– De har forsterket seg markant på spissplass. Bamba er en spiss på et nivå de ikke har hatt de siste sesongene. Vi vet han kan spille i Eliteserien, og han trenger ikke å tilpasse seg noe som helst. Han går nok rett inn på det laget, og viser seg som en forsterkning fra første sekund, sier Mathisen.

Også Gauseth tror at Bamba fra Kristiansund er et veldig godt kjøp. I år har han scoret syv mål for laget fra Møre og Romsdal, like mange som det ble på hele sesongen i fjor.

– Brann trenger en hardtarbeidende spiss. De har noen gode alternativer fra før, men Bamba har i tillegg x-faktoren. De gambler ikke selv om de betaler mye. De vet han holdet et høyt eliteserienivå, sier Gauseth.

Med Yttergård Jensen inn vil tapet av Sivert Heltne Nilsen merkes mindre, og med kjøpet av Ranheims Christian Eggen Rismark har de styrket bredden på stopperplass.

I tillegg til Branns kjøpsraid på overgangsvinduets, ble Starts nye spiss, Adeleke Akinyemi en av de store snakkisene. Til Eurosport.no sier han at han i løpet av noen år blir en av de beste spillerne i verden. Det gjør at Christian Gauseth legger listen skyhøyt når han snakker om Starts nye kjøp.

– Jeg er svært spent på den nye spissen til Start som sier han skal bli verdens beste. Her er det bare å spenne på seg sikkerhetsbeltene, for her er det lov å ha store forventninger, sier Gauseth spøkefullt.