Ekspert trekker frem én ting som kan ha kostet Brann gullet

Saken oppdateres.

6. mai: Brann slo Tromsø 3–0 i Bergen. Seieren betydde en luke på syv poeng ned til Rosenborg.

1. oktober: Brann hadde fire poeng opp til Rosenborg øverst tabellen. Trønderne røk på bortetap i Molde dagen før, men bergenserne klarte ikke å utnytte det. Istedenfor ble det nederlag mot Tromsø på Alfheim.

Brann har dermed fire poeng opp til Rosenborg, med seks serierunder igjen å spille. De to gullkandidatene møtes 27. oktober på Brann Stadion. Det peker seg ut som en nøkkelkamp.

– Gullkampen er ikke avgjort ennå, men jeg tror Brann må ligge likt eller helst foran Rosenborg på tabellen etter kampen dem imellom, dersom Brann skal ha sjanse på gullet, sier Eurosport-ekspert Bengt Eriksen.

Tøff høst for Brann

Etter en fantastisk vår har Brann fått det vanskeligere på høsten. Tre av lagets fire serietap denne sesongen har kommet etter sommerferien. Eriksen er tror ikke rødtrøyene kan hente seg inn igjen.

– Kampprogrammet til Rosenborg gjør meg usikker på om Brann kan ta dem igjen. Branns tre neste kamper er mot lag som kjemper for å unngå nedrykk, i tillegg til at de har gullrivalen. Rosenborg har rutinen som behøves og er seige nok.

TV 2-ekspert Jesper Mathisen er enig.

– Jeg tviler på at vi får en veldig spennende gullkamp slik det ser ut nå. Rosenborg har en solid luke, klart best målforskjell og er i klart best form av de to lagene. De har ikke vært i nærheten av sitt beste spillemessig, men de får resultatene. I tillegg har Brann vært enda lenger unna der de bør være.

– De viser ikke noe begjær eller desperasjon

Mjøndalen-spiller og Eurosport-ekspert Christian Gauseth forteller at han er bekymret på Branns vegne.

– De viser ikke noe som helst av begjær eller desperasjon for å komme seg opp. Jeg er veldig skuffet over dem. De virker defensive og har hatt en rekke med forferdelige resultater, slike resultater som du ikke kan tillate i en gullkamp.

Gauseth trekker frem én ting han mener kan ha kostet Brann dyrt i gullkampen. I sommer solgte klubben midtbaneankeret Sivert Heltne Nilsen til den danske Horsens. Eksperten mener Brann kan ha solgt bort gullet.

– De virker dårligere organisert. Motstanderne kommer oftere rettvendt på deres halvdel nå enn i vår. Grunnen til det er at Sivert Heltne Nilsen er borte, sier Gauseth, før han fortsetter:

– Han var også en type å ha i garderoben og på feltet – en som fikk alle opp på tå hev. Det vil være et vakuum i Brann helt til de får inn en erstatter i form av Kristoffer Løkberg (Ranheim, jou.anm) fra neste år.