Ekspertene har talt: Dette er Eliteseriens fineste og styggeste drakter

– Først og fremst vil jeg si at årets eliteseriedrakter ikke er så mye å rope hurra for – derfor blir det mye treere og firere. Det er mye standard-design, og mest fokus på at sponsorene skal komme godt frem. Internasjonalt går trenden mer og mer i retning av at draktene er designet mer vågalt. Hederlig omtale går i år til Mjøndalen (flott valg av kontrastfarge) og Vålerenga (befriende få sponsorlogoer).