Ekspertene om RBK før tungvektsduellen: «Stresset. Frustrerte. Uten gnist. Uten sult».

Her jubler han for Molde-seier på Lerkendal. Slik skal Hovland vise at han nå er svart og hvit.

Saken oppdateres.

Tre kamper. Null seire. To fattige poeng. Det er status for de siste tre års seriemester. Søndag kan luken opp til tabelltoppen bli på 10 poeng med hjemmetap for ubeseirede Molde.

– Du ser det på dem: De er stresset, stemningen er innbitt, mener Kjetil Rekdal, som har fulgt Rosenborgs tre første kamp som sidekommentator for Discovery.

– De mangler sult, de mangler rytme i angrepsspillet, de mangler defensiv soliditet, fastslår TV2-ekspert Jesper Mathisen.

– Stemningen på Lerkendal er spent. De var dårlige spillemessig på samme tidspunkt også i fjor, men da tok de med seg poengene. Derfor er det nå en usikker gjeng, de vet ikke hvor de står etter tre svake prestasjoner, tror fotballekspert Joacim Jonsson.

– Molde ser mer sultne ut

Kun tre kamper er spilt og det er altfor tidlig å snakke om en seriefinale.

Men med Rosenborgs labre poengfangst og Moldes tre seire, ble toppkampen i eliteserierunde fire høyinteressant.

Molde har syv poengs forsprang til Rosenborg nå. Med seier til de blå på Lerkendal vil avstanden være på 10 poeng.

– Jeg er helt sikker på at Rosenborg kommer i gang etter hvert. Men luken til Molde bør ikke bli for stor. For Molde er det laget som kan ta Rosenborg til slutt. I øyeblikket ser Molde mer sultne ut. De har den gnisten og sulten som preget Rosenborg de siste årene, den sulten og gnisten som preget Molde da de vant sine seriegull, mener Mathisen.

– Det er brutalt å snakke om skjebnekamp i fjerde runde. Men taper de mot Molde skiller det 10 poeng, og det blir ikke enkelt å ta igjen. Poengene er én ting, i tillegg har du den mentale smellen. Selvtilliten vil stige i Molde og synke i Rosenborg. Jeg tror nesten ikke RBK tåler å tape denne kampen. Det er brutalt å si det, men det er ikke Sandefjord eller Stabæk som har fått en kanonstart, men det er et stabilt Molde. Et Molde-lag som også var stabile i siste delen av fjorårssesongen og har startet denne sesongen på samme måte. Molde glitrer ikke, men de er bunnsolide. Og det er en styrke, fastslår Jonsson.

Rekdal spådde stor luke

Rekdal så for seg dette scenarioet da han kommenterte Rosenborgs hjemmekamp der Kristiansund tok ledelsen.

– Det er ikke et utenkelig scenario at Molde har 10 poeng på Rosenborg etter fire serierunder, sa Rekdal på direkten.

– Serien er ikke avgjort uansett hvordan det går. Men 10 poeng begynner å bli mye, og de bør i hvert fall ikke tape søndagens kamp. Ikke bare på grunn av poengavstanden, men usikkerheten som sprer seg. De begynner å lure på hva som skjer. Det kommer kanskje diskusjoner om hvordan de skal spille og hvem som skal spille. Vi så det rett før overgangsvinduet stengte: De hentet to nye spillere. Ikke si at det var planlagt. De var tvunget til det for ikke å bli hektet av, mener Rekdal.

Også Mathisen mener det er et tegn på usikkerhet.

– At de hentet Even Hovland vitner om panikk. De er nok litt stresset, selv om de ikke vil innrømme det.

– Hva betyr den svake starten mentalt?

– De vil aldri si at de er stresset, men vi ser det i intervjuene at de er frustrerte. Én ting er hva det gjør med Rosenborgs mentale tilstand, men det gjør også mye med motstanderne. De ser at de kan hevde seg mot Rosenborg. Da Rosenborg var på sitt beste visste motstanderne at de kom til å skape 10 sjanser og score tre mål, de visste at det ville bli tøft. Men når Molde nå kommer til Lerkendal kan de skyte frem brystkassen og bestemme seg for at de skal styre kampen mot et Rosenborg-lag som ikke er på sitt beste. Respekten Rosenborg fortjent har hatt, den er ikke der nå.

«En drøm for oss som er nøytrale»

Rekdal påpeker at kampene mellom Rosenborg og Molde lever sitt eget liv, at det «kommer til å gå hardt for seg», med «en eksplosiv ramme både på og utenfor banen».

– Det er jo en drøm for oss som er nøytrale. Denne kampen er mye mer interessant enn den pleier å være. Jeg tror Molde vinner, de er i bedre forfatning med en midtbane som er klart bedre. De trenger heller ikke å vinne, de kan spille på et taktisk større register, mens Rosenborg er det laget som tåler minst å tape. Samtidig blir jeg overrasket om Rosenborg nå ikke klarer å trigge frem den sulten og aggressiviteten som har manglet. Så Molde må uansett hente frem en enorm prestasjon for å reise hjem med tre poeng.