Eline er virkelighetens «Helena Mikkelsen». 28-åringen mener «Heimebane» er urealistisk

– Ja, jeg kjenner meg igjen, sier den 28 år gamle fotballtreneren.

Hun sikter til hovedkarakteren i NRKs nye TV-serie «Heimebane», der Ane Dahl Torp spiller Helena Mikkelsen, norgeshistoriens første kvinnelige fotballtrener for menn på toppnivå.

Eline Torneus er i en lignende situasjon. Hun er selv trener for et herrelag: Skjervøy i 3. divisjon. Hun takket ja til jobben i slutten av 2017. Overgangen fra å trene kvinner til menn har vært uproblematisk for Torneus.

– De jeg trener har vært veldig imøtekommende. De klarer å se bort fra at jeg er dame og tar hensyn til det fotballfaglige, sier hun.

Finnes gode nok kandidater

Men at det skal skje som i «Heimebane», at en kvinne blir trener på herrenes toppnivå, ser hun ikke på som sannsynlig.

– Jeg føler ikke det er veldig realistisk, sier hun, før hun tar for seg et argument hun mener er blitt brukt hyppig i sosiale medier.

– Men det er mange som sier at det ikke er klare kandidater. Det er jeg ikke enig i.

28-åringen trekker frem Vålerenga-trener Monica Knudsen, som blant annet gjorde stor suksess i LSK, der hun blant annet har vunnet fire seriemesterskap.

– Jeg kan ikke se for meg at hun ikke har kunnskap som herrene har. Jeg mener at hun har forutsetningene for å trene et herrelag på toppnivå. Det er jeg hundre prosent overbevist om, sier Torneus.

– Uansett om det er damer eller herrer, så er det fotball. Kunnskapene kvinner og herrer har er mye av det samme. Forskjellen er først og fremst tempo og fysikk. Det har ikke noe med det fotballfaglige å gjøre. Om du er dame eller mann, så er det de samme tingene man må jobbe med som fotballtrener. Om det er meg eller en mannlig trener, det har ikke noe å si for min del.

Må endre holdninger

– Når tror du man kan se en kvinnelig trener på toppnivå?

– Jeg ser egentlig for meg at om du har en kvinnetrener som starter i 1.- eller 2.-divisjon som gjør det bra, så kan det åpne for å vise at man kan gjøre det i eliteserien også. Første steg tror jeg ser er å få en dame inn i team i eliteserieklubb. Det er for eksempel kvinnelige fysioterapeuter i Eliteserien, tror jeg. Det bør gå på trenersiden også.

– Hva tror du må til for at man skal få en kvinnelige hovedtrener i Eliteserien?

– Det må til en endring av holdninger. Man må rett og slett gjøre en innsats, både i klubber og generelt. Man må være mer åpen mot kvinnelige trener og se forbi kjønn. Men det er lettere sagt enn gjort. Jeg så nå i morges at NFF er i gang med et trenerkurs og mentorprogram for kvinnelige trenere. Jeg tror det er viktig, sier hun – og har følgende tips til jenter som vil opp og frem:

– Vi må tørre å ta litt plass og tvinge seg frem, så tror jeg det kommer til å bli flere trenere i herrefotballen etter hvert.

– De er direkte med meg

Torneus, som har vært trener både på kvinne- og herresiden trekker frem følgende som den største forskjellen.

– Jeg føler at det stilles høyere krav til meg som trener. Da jeg trente jentelag var jeg mer opptatt av personlige forhold til spillerne. På guttesiden så går det kanskje i det å styre hele gruppen samtidig på en god måte. Det er i hvert fall det jeg har opplevd nå, forklarer hun.

– Guttene er direkte med meg. Jeg er direkte med dem. Som dametrener måtte jeg kanskje pakke det litt inn og ta hensyn at man formulerer seg på en annen måte.

28-åringen forteller at hun måtte tenke seg litt ekstra godt om før hun takket ja til jobben som trener for et herrelag. Hun sier hun har vært heldig som har flere gode støttespillere rundt seg som får ting til å fungere. Blant andre broren og en god venn.

– Hadde det vært et annet lag så måtte jeg nok tenkt meg enda hardere om. Dette har gitt meg gode forutsetninger kontra andre som tar over et helt ukjent lag, forteller hun, og mener at hennes opplevelse i 3.-divisjonslaget viser at kvinner kan trene herrer.

– Jeg synes det har vist at jenter kan trene gutter. Som trener må man være menneskekjenner også. Man må ta hensyn til at man har 20 forskjellige individer. Det er det viktigste som trener, sier hun.