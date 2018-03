Eliteseriedraktene 2018: Rykker rett opp til topplassen

Saken oppdateres.

En kan også lure litt på om hvor attraktiv en serie som eliteserien egentlig er for draktleverandørene. En kjempe som Adidas satser nå for eksempel kun på Rosenborg, og det er nok mest fordi de spiller europa-cup hvert år.

Ellers er det som alltid en del å trekke på sponsormerker, og spesielt fargebruk. Vinneren utmerker seg der, sammen med noen andre lag, med at alle merker holdes i én farge. Da blir draktene så mye finere, synes jeg.

Det er lagenes førstedrakter jeg har vurdert her. Som dere ser, er alle draktene innenfor terningkast 3 til 6, så dette har vært et jevnt felt.

16. Lillestrøm

Puma har overtatt designet av årets LSK-drakter, og dette skjedde såpass sent at de ikke rakk å få klar den nye drakten til seriestart. Det er bra at LSK kommer med ny drakt, for denne utgaven er ikke spesielt vellykket. De store, svarte feltene gir drakten litt for mye t-skjortepreg for meg, dette ser mer ut som en trøye spillerne har på seg når de varmer opp enn en drakt supporterne kan være stolt av. Pluss for at logoene er holdt i svart.

15. Ranheim

Umbro. Rett fra katalog. Masse sponsormerker, to av dem i rødt mot blå drakt. Ikke så mye mer å si enn det, vel?

14. Odd

Odd har skiftet til Hummel, og det gir oss nok en streit drakt uten de store dikkedarene. Men så var det denne store røde logoen i fronten. Hvorfor ikke ha den i sort, som Rosenborg klarer?

13. Tromsø

Stripete drakter og sponsormerker er ingen lett kombinasjon. Tromsø makter likevel å få til et hvitt felt foran på drakten der det er to sponsorer som får kjøre på med sine farger. Ta en ny runde med dem i 2019, og pek på noen av de andre draktene, TIL!

12. Sandefjord

Macrons drakt fra i fjor videreføres i 2018. Spennende hals, men dessverre litt for mye juletre når det gjelder fargebruken. Kanskje ikke annet å vente, når hovedsponsoren produserer maling...

11. Stabæk

2017-drakten i år igjen. Stilige farger, men det røde i hovedsponsorens logo skjærer litt i designøyet.

10. Strømsgodset

En helt streit Puma-drakt, uten så mye å hoppe i taket for. Men så har du den Kiwi-logoen rett ved siden av Godset-merket...

9. Sarpsborg

Jeg likte den forrige Sarpsborg-drakten, her blir det litt mye striper for meg. Aldri bra når mønsteret i drakten avbrytes av en sponsorlogo. Pluss for at logoer er holdt i hvitt.

8. Molde

Denne drakten er et lite skuldertrekk. Har ikke Molde penger til å få designet noe annet enn en Nike-drakt rett fra katalog? For meg blir dette mer en samling av logoer mer enn en fotballdrakt.

7. Kristiansund

KBK har skiftet til Macron i løpet av vinteren, og det virker å ha gjort godt designmessig. I tillegg til en litt uvanlig hals, har designeren også lagt inn et digitaltrykk av logoen nederst på drakten. Det trekker opp!

6. Haugesund

Macron leverer nok en solid og stilig drakt til FKH, denne gang med en hals ulik alle de andre lagene i eliteserien. Men her må det dessverre trekkes for de fargesprakende logoene.

5. Bodø/Glimt

Drakten kan se ganske standard gul ut, med svarte sponsormerker. Men ved en nærmere titt, ser en et digitaltrykk i stoffet av en havørn. Det løfter drakten opp fra det helt ordinære.

4. Rosenborg

Adidas-stripene er tilbake på skuldrene igjen, og for meg er det negativt. Rosenborg må dermed ned fra topplassen, tross en enkel og fin drakt der sponsormerkene er holdt eksemplarisk i svart.

3. Vålerenga

Alt av effekter i stoffet er fjernet, og antallet sponsormerker er ganske kraftig redusert. Det som står igjen da, er en blå og rød VIF-drakt som står seg godt opp mot de beste i klubbens historie. Hvorfor komplisere tingene unødvendig? (Jo mindre vi sier om en rosa tredjedrakten, jo bedre...)

2. Brann

Samme drakt som i fjor, men når den er såpass fin er det ingen ting i veien for å beholde den i 2018. Det sparer også supporterne for penger. Et kjent grunndesign fra Nike, men sponsormerker er løst helt forbilledlig her. En drakt i god internasjonal klasse.

1. Start

For et comeback! Start rykket opp til eliteserien i fjor med en Umbro-drakt som var et slags forsøk på å gjøre noe utradisjonelt, men som falt helt gjennom. Nå er det nye tider i Start, med ny draktleverandør i Macron, og det viser i drakten. Nye eiere har tatt grep på hele designtanken rundt klubben, og det har gitt en ren og fin drakt med en noe lysere guklfarge, der alle merkene er holdt i svart. Eneste å trekke for er at det kanskje kunne vært gjort noe mer spennende med selve stoffet.

