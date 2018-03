Eliteserielagene har 165 ansatte i støtteapparatene. Bare fem av dem er kvinner.

Tidligere RBK-spiller klar for Tromsø: – Det føles bra å være her

Oversikten viser at av de 165 som er ansatt i støtteapparatene i fotballens eliteserieklubber, er bare fem av dem kvinner.

Tallene er hentet fra klubbenes egne nettsider, der støtteapparatene er presentert med navn og stilling.

Antall ansatte på sport varierer naturligvis fra klubb til klubb og spenner fra materialforvalter, massør, lege, kostholdsekspert, kokk og fysioterapeut til hovedtrener, sportslig leder, assistenttrener, speider og fysisk trener.

Fotballpresident Terje Svendsen viser til forbundets handlingsplan, men erkjenner at kvinner er underrepresentert i toppfotballen.

– Ett av de tre hovedområdene i handlingsplanen er å få flere jenter inn i fotballen på alle nivåer. Vi vet at vi er underrepresentert, og vi har selv dokumentasjon på at vi ønsker flere kvinner både som spillere, dommere, trenere og ledere, sier Svendsen.

Disse eliteserielagene har kvinner i sitt støtteapparat Start: Marianne Lislevand, fysioterapeut. Vålerenga: Mette Rosseland, ansvarlig for personlig utvikling. Haugesund: Camilla Tveito Falch, muskel- og massasjeterapeut. Tromsø: Jorid Degerstrøm, medisinsk ansvarlig, lege. Molde: Torbjørg Haugen, kokk.

Fotballpresidenten mener det er vanskelig å peke på klare årsaker til at kvinner er underrepresentert, men tror det har noe med fotballens historie som mannsdominert idrett å gjøre.

– Fotballen har tradisjonelt vært veldig mannsdominert, og som jeg sa på fotballtinget, det handler om holdning og kultur fra ledere i fotballen. Vi må være mye mer åpne og drive en positiv diskriminering innimellom, for å få jenter opp og frem, sier Svendsen.

De fem ansatte kvinnene er fordelt på fem eliteserieklubber. De klubbene går foran med et godt eksempel, mener fotballpresidenten.

– Selv om tallene er små, er alt som viser fremgang, gledelig, sier Svendsen.

– Fordel å være kvinne i herrefotballen

Jorid Degerstrøm har vært en del av Tromsø IL siden 2006, først som ansvarlig for fysiske tester og blodtesting, og så som Lege og medisinsk ansvarlig siden 2011. I tillegg har hun vært medisinsk ansvarlig lege for herrelandslaget i fotball fra 2014–2017. Hun er i dag lege 2 på herrelandslaget.

– Det er vanskelig å svare på hvorfor det ikke er flere kvinner i støtteapparatene. Det handler ikke om at kvinner ikke har kompetanse, men at de ikke alltid slipper til. Man må gi kvinner sjansen, og det er mange dyktige kvinnelige leger, fysiske trenere og fysioterapeuter i Norge, sier Degerstrøm.

Hun er eneste kvinne i støtteapparatet til Tromsø.

– Grunnen til at jeg har vært her i 12 år, er at jeg liker meg godt i miljøet, og det at jeg er kvinne, har aldri vært et tema. Jeg har ikke opplevd noe negativt med tanke på at jeg er kvinne, sier hun.

Hun mener tvert imot at det kan være en fordel å være kvinne i herrefotballen.

– Jeg tror det kan være en fordel fordi vi kvinner kan tilføre andre kvaliteter inn i herrefotballen. Kanskje har jeg litt ulik tilnærming til enkelte problemstillinger. Og det kan hende at spillerne har lettere for å åpne seg for meg. Og i tillegg bedres miljøet med mer kjønnsbalanse, sier hun.

Mette Rosseland jobber som personlig utvikler i Vålerenga og har tidligere jobbet i Strømsgodset og Celtic. Hun forstår at kvinner kan se på fotballen som et mannsdominert miljø og derfor ikke søker seg inn, men har selv aldri opplevd noe negativt med å være kvinne i toppfotballen.

– Jeg har opplevd det som uproblematisk å komme inn som kvinne. Det er fag som står i hovedsetet, og det handler mer om jobben jeg gjør enn det at jeg er kvinne, forteller Rosseland.

Fysioterapeut i Start, Marianne Lislevand, deler erfaringene til Rosseland.

– Jeg har vært innom forskjellige klubber, landslag i Norge og utlandet. Det jeg har opplevd overalt, er respekt for den jobben du gjør og den utdannelsen du har, og de hører på deg og dine råd. Det er helt topp å være i Start. Det har ikke vært problemer med verken spillere eller støtteapparat, sier Lislevand.

Mannsdominert miljø

– Det er viktig å synliggjøre at man blir positivt mottatt. Det kan gjøre at flere gjerne vil søke, sier fotballpresidenten om erfaringene til Lislevand og Rosseland.

Han påpeker at forbundet jobber for å få flere kvinner inn i posisjoner som Lislevand og Rosseland har. Svendsen påpeker også at man har lyktes i å rekruttere mange fotballspillere på jentesiden, men ikke klart å rekruttere dommere og ledere på samme måte.

– Arbeidet har vi satt i gang, og vi jobber med flere parallelle tiltak for å rekruttere flere kvinner inn i fotballen. Det er et klart satsingsområde, så må vi bare erkjenne situasjonen sånn som den er. Men det gjøres et møysommelig arbeid for å få flere inn, sier Svendsen og legger til:

– Vi ønsker at jenter og kvinner søker seg inn mot toppfotballen, og ikke frykter et mannsdominert miljø.

Flere kvinner – bra for fotballen

Rosseland tror det er flere faktorer til at det er få kvinner i norsk toppfotball.

– Jeg tenker det må være todelt. Det er kanskje ikke så mange kvinner som søker seg til de miljøene. Samtidig er det kanskje naturlig for gutter å se gutter, sier Rosseland, som videre peker på tradisjonen i fotballen:

– I toppfotballen er det generelt flere menn som har erfaring og kanskje er det derfor man søker menn. Så er det naturlig å hente de beste, og jeg tror det ligger mer der enn at kvinner ikke er gode nok i faget.