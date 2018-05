En god halvtime holdt i massevis for RBK

Garantisten for null baklengs starter for Rosenborg

Saken oppdateres.

Steinkjer – RBK 0–5 (0–3)

Etter fem rolige åpningsminutter smalt det skikkelig på Guldbergaunet i form av to gigantmuligheter for hjemmelaget Steinkjer. Først ble RBKs høyreback Malte Amundsen snurret skikkelig rundt med på høyrekanten. Innlegget fant Andreas Granhus, som banket kula i tverrliggeren. Mens aluminiumen fortsatt dirret, fikk hjemmelaget en ny stor mulighet. Mathias Sørkilflå vant en duell med Even Hovland midt foran mål, og fikk avsluttet fra strøken posisjon. Men skuddet gikk i stolpen.

Kun ren flaks gjorde at Rosenborg ikke fikk et tidlig baklengsmål.

Trondsen scoret først

RBKs første mulighet kom etter knappe kvarteret, da Pål André Helland forsøkte en «spesial» på frispark omtrent fra hjørnet av sekstenmeteren. Helland siktet på korthjørnet, men ballen snek seg like utenfor stolpen.

Ti minutter senere kom RBKs til da beste mulighet. Et innlegg fra Anders Trondsen helt ute ved hjørneflagget på venstre fant Pål André Helland på bakerste stolpe. Men vingen ble såpass presset av en Steinkjer-stopper at headingen gikk like over mål.

Det ble likevel starten på en meget god periode for RBK.

Like etter Trondsens mulighet, ble rollene byttet om. Servitør Pål André Helland la inn tidlig, og inne i boksen banket Anders Trondsen ballen inn 1–0 på halv volley med knappe halvtimen spilt.

Gode inn mot pause

Kun to minutter senere smalt det igjen. Jonathan Levi fant Anders Trondsen på et fint løp, og midtbanespilleren prikket Erik Botheim inne i feltet. Spisstalentet plasserte ballen sikkert i det lengste hjørnet til ledelse 2–0 etter en drøy halvtime. Årets første mål for A-laget feiret Botheim med å danse en scoringsdans foran Steinkjer-russen. Først neste år en han russ selv.

Like før pause fikk RBK virkelig senket skuldrene da de satte det som i realiteten var spikeren i cup-kista for Steinkjer. Jonathan Levi førte ballen oppover på hjemmelagets banehalvdel, spilte vegg med Helland, og satte opp Botheim i fin posisjon. 18-åringen satte rolig inn sitt andre mål til ledelse 3–0.

– Vi ble glade da vi trakk Steinkjer. Det ble den folkefesten som vi håpet at andre runde i cupen skal være, sa trener Kåre Ingebrigtsen på indre bane i pausen. Og høstet applaus av Steinkjerbyggen. Kanskje ikke så rart, all den tid mange av de drøyt 4000 publikummerne på Guldbergaunet sannsynligvis sitter på tribunen på Ullevaal dersom RBK når cupfinalen.

Slapp start på andre omgang

Botheim var nær ved å score sitt tredje for kvelden etter et innlegg fra Morten Konradsen fem minutter ut i den andre omgangen. Men avslutningen gikk i nettveggen. Deretter slapp RBK foten av gasspedalen, og et svært hendelsesfattig kvarter fulgte. Etter drøye timen hadde både Anders Trondsen og Pål André Helland spilt ferdig. Med de to stjernen på sidelinja ble det enda et knepp roligere på Guldbergaunet.

Straffemiss av Steinkjer

Med kvarteret igjen fikk Steinkjer to nye kjempesjanser til å ødelegge statistikken til Even Hovland med null baklengs som RBK-stopper. Den første muligheten kom etter et nydelig raid av hjemmelagets beste, Mathias Sørkilflå. Vingen kom i god avslutningsposisjon etter en tunell på Malte Amundsen. Avslutningen gikk forbi keeper Østbø, men ballen danset langs mållinja. Sekunder senere ble samme Sørkilflå felt innenfor sekstenmeteren. Klart straffespark til Steinkjer. Igjen ble hjemmelaget stoppet av metallet, da Thomas Sivertsen satte straffen i stolpen til venstre for Arild Østbø.

RBK med to kjappe på tampen

Da ble det i stedet RBK som scoret igjen. Etter et angrep på høyresida, traff innlegget fra Olaus Jair Skarsem den andre innbytteren Magnus Stamnestrø. Mannen som ikke har spilt en obligatorisk RBK-kamp siden 30. oktober 2016, kunne enkelt bredside inn 4–0 fem minutt før full tid.

Erik Botheim skulle også få en kasse til. Mot et hjemmelag helt tomme for krefter, kunne Magnus Stamnestrø upresset tre gjennom til Botheim, som igjen viste fram sine avslutteregenskaper og satte enkelt inn 5–0.