Helengelsk gigantoppgjør i kvartfinalen i Champions League: – Fantastisk

Saken oppdateres.

Andrij Sjevtsjenko hadde æren av å trekke ballene med lagnavnene fra bollen.

Den tidligere ukrainske stjernespissen trakk følgende storlag mot hverandre fredag:

Barcelona - Roma

Sevilla - Bayern München

Juventus - Real Madrid

Liverpool - Manchester City

Juventus – Real Madrid og Liverpool – Manchester City stikker seg ut som de virkelige godbitene i kvartfinalen.

Liverpool-laget gikk videre fra åttedelsfinalen på bekostning av Porto, mens Manchester City tok seg greit av Mohamed Elyounoussis Basel over to kamper i sin åttedelsfinale.

– City har alt å tape

– Dette var en vanskelig trekning for oss. Vi liker å reise, og skulle helst møtt en motstand som ikke er fra samme land. Liverpool er et godt offensivt lag, så det blir to bra kamper. Det blir god fotball, sa Manchester Citys sportsdirektør Txiki Begiristain til Viasat etter trekningen.

Viasat-ekspert Jan Åge Fjørtoft mener at trekningen langt ifra var den beste for den engelske serielederen.

– Fantastisk. Manchester City har alt å tape, og er nok ikke fornøyde med trekningen. Liverpool slo City 4–3 nylig, så de har selvtillit, sa Fjørtoft under Viasats sending.

I kvartfinalen fikk Liverpool hjemmekamp først, før det hele skal avgjøres i Manchester.

Tre strake?

Real Madrid ble første lag som har forsvart mesterligatittelen da Juventus ble slått 4-1 i finalen i Cardiff i fjor. Nå skal Zinedine Zidanes menn prøve på tre strake titler, men igjen er trenerens tidligere klubb i veien.

Juventus leverte en råsterk kamp i returoppgjøret mot Tottenham. Det italienske laget spilte 2-2 hjemme i Torino, men slo til med 2-1-seier på Wembley.

Real Madrid gikk videre med 5-2 sammenlagt mot Paris Saint-Germain.

Spansk i tre kamper

De to øvrige kampene er Sevilla – Bayern München og Barcelona – Roma. Det betyr at ingen av de tre spanske lagene møtes innbyrdes.

Wissam Ben Yedder introduserte seg virkelig på den europeiske fotballscenen da han nærmest egenhendig sendte Manchester United ut av åttedelsfinalen. Nå skal han få bryne seg på storlaget Bayern München.

Barcelona imponerte stort i returoppgjøret mot Chelsea, og Lionel Messi synes å ha prikket inn toppformen i sesongavslutningen. Han vil skape mye trøbbel for et Roma-lag som gikk videre på bekostning av Sjakhtar Donetsk.

Oppgjørene spilles tirsdag 3. april og onsdag 4. april, med returoppgjør 10. og 11. april.