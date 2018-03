Engelsk storavis hevder at Chelsea-manageren er ønsket i Paris

Ørn-keeperen stengte døra for landslaget: – Det tappet meg for mye energi

Saken oppdateres.

The Guardian skriver søndag at Paris Saint-Germain ønsker å sikre seg italieneren som manager.

PSG-trener Unai Emery maktet ikke å ta laget videre fra mesterligaens åttedelsfinale, og da hjelper det lite at klubben styrer mot et suverent ligagull.

Den franske klubben skal, ifølge The Guardian , nå ha åpnet samtaler med Contes representanter i et forsøk på å lokke italieneren til Paris til sommeren.

Avisen skriver at PSG vil kvitte seg med Emery etter sesongslutt, og Conte skal være én av fire managere klubbens president Nasser al-Khelaifi vurderer som erstatter. José Mourinho, Diego Simeone og Massimiliano Allegri skal være de andre tre.

Det er lite sannsynlig at Mourinho forlater Manchester United til tross for at laget røk ut av mesterligaen og at portugiseren har et anstrengt forhold til mange fans. Simeone og Allegri skal være vanskelig å kjøpe ut fra sine respektive klubber, så PSG har tatt kontakt med Conte først.

Italieneren er tydelig frustrert i Chelsea, mye som følge av at han ikke får hente de spillerne han selv vil. Landslagsjobben for Italia kan være en annen mulighet for 48-åringen dersom han skulle forlate London-klubben i sommer, men det ryktes at han ønsker å forbli i klubbfotballen enn så lenge.