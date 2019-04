Eksperten reagerer etter Juventus-spillerens rasismeuttalelser: – Merker at jeg blir provosert

Saken oppdateres.

Tirsdag kveld vant de suverene serielederne i Italia, Juventus, 2–0 over Cagliari. Stortalentet Moise Kean, som har fått tillit fra start i to kamper etter Cristiano Ronaldos skadefravær, scoret det andre målet i kampen og sikret seieren over Cagliari.

Underveis i kampen skal Kean, i likhet med lagkamerat Blaise Matuidi, ha mottatt rasehets gjennom apelyder under kampen, fra Cagliaris supportere.

Da Kean scoret 2–0-målet fem minutter før slutt, svarte den unge, italienske spisskometen med å feire foran Cagliaris hjemmesupportere.

Etter kampen la 19-åringen ut bilde av feiringen på sin Instagram-konto, med teksten: «Den beste måten å svare på rasisme», og la ved en ape-emoji som henviste til hetsen.

Etter kampen sa lagkompis Leonardo Bonucci, som for øvrig scoret Juventus’ første mål i kampen, at Kean hadde seg selv å takke etter rasehetsen fra Cagliari-fansen.

– Kean vet at når han scorer et mål, så må han fokusere på å feire sammen med sine lagkamerater, sa han ifølge BBC, og la til:

– Det var rasistiske rop etter målet. Blaise (Matiudi) hørte det og ble sint. Jeg mener skylden er 50/50, fordi Moise skulle ikke ha gjort det, og Curva (hjemmefansen) skulle ikke ha reagert slik. Vi er profesjonelle, så vi må sette et eksempel og ikke provosere noen.

– Oppsiktsvekkende

Viasats fotballekspert Rolf Otto Eriksen kjenner italiensk fotball bedre enn de fleste. Selv om han ikke så gårsdagens kamp mellom Cagliari og Juventus, reagerer han sterkt når han blir lest opp Bonuccis uttalelse etter kampslutt.

– Jeg håper for Bonuccis del at han er feilsitert. For hvis han er riktig sitert, bidrar han til å legitimere rasisme. Jeg merker at jeg blir ordentlig provosert når jeg hører det, det er direkte oppsiktsvekkende, sier Eriksen til Aftenposten.

– Dette er ting som skjer ved jevne rom i Serie A og italiensk fotball. Det er like forkastelig og beklagelig hver gang, sier Eriksen om Kean-situasjonen.

– Hvorfor skjer dette ved jevne mellomrom i italiensk fotball?

– Det er et godt spørsmål. Først og fremst vil jeg si at dette ikke gjelder majoriteten, men heller små grupperinger blant supporterne til lag. Jeg opplever ikke at italiensk fotball tar et tydelig, kraftig og effektivt nok oppgjør mot rasisme. Det er litt typisk Italia, der det snakkes mye om temaet, men det blir ikke utdelt sanksjoner og straffeutmålinger som strekker nok til at det gir en effekt, slik jeg opplever det, mener Eriksen.

Sterling reagerer

En annen fotballstjerne som har mottatt rikelig med rasehets denne sesongen er Manchester Citys Raheem Sterling. Under en EM-kvalifiseringskamp for England mottok Sterling og flere andre engelske spillere rasehets fra Montenegros hjemmefans.

Etter Bonuccis uttalelser etter tirsdagens kamp, var Sterling kjapt ute med å svare den italienske stopperkjempen.

City-stjernen la ut meldingen: «Skylden er 50/50. Alt du kan gjøre er å le», på sin Instagram-konto. Meldingen la han senere ut på sin Twitter:

Etter at Bonucci møtte stor kritikk fra flere hold etter sin uttalelse, la han ut et bilde sammen med Kean på sin egen Instagram-konto, der han gikk ut mot rasisme:

– Vil gi karantene på livstid

Etter kampen mottok 19 år gamle Kean stor støtte fra resten av fotballverdenen. Først ute var hans trener Massimiliano Allegri på pressekonferansen etter kampen.

– Vi må bruke kameraene for å finne ut hvem som gjør slikt og straffe dem. Det er enkelt. Identifiser dem, og istedenfor å gi dem en eller to kampers karantene, gi dem karantene på livstid, sa han.

Allegri mente likevel at Kean ikke skulle feiret slik han gjorde.

– Han skulle ikke feiret slik. Du trenger stor intelligens for å takle slike situasjoner, og han burde ikke provosere folk. Men det betyr ikke at idiotene blant publikum skulle reagert slik, sa han.

Viasat-kommentator Eriksen sier at fotballen speiler samfunnet.

– Og som i andre land, finnes det noe uoppgjort med tanke på å håndtere rasisme. Som ellers i samfunnet, finnes det små grupperinger i ulike fotballklubber som sympatiserer med å lage apelyder på tribunen. Klubben Lazio har ryktet på seg for å være en fascist-klubb, men det er feil. Det finnes en liten gruppering av supporterne som sympatiserer med dette, som i Roma og Inter. Her må klubbene ta grep, istedenfor å se en annen vei, legger han til.

– Juventus-trener Allegri vil gi karantene på livstid om rasisme forekommer, hvilke grep mener du bør tas?

– Ja, det er en mulighet. Det finnes sikkert regler for dette i italiensk fotball. Man må som sagt følge opp sanksjonene i praksis, og gi ut en streng nok straff, svarer Eriksen.

Fotballverdenen viser støtte

Kean har også mottatt støtte fra fotballstjerner verden over. Manchester Uniteds Paul Pogba og tidligere United-back Patrice Evra var blant disse. Duoen har begge spilt for Juventus tidligere.

– Jeg støtter all kamp mot rasisme, vi er alle like, skrev Pogba på Instagram, og la til:

– Gode italienere, våkn opp, dere kan ikke la en liten rasistisk gruppe snakke for dere.

– Detter er ikke akseptabelt i fotballen eller noe annet sted i verden. Bra gjort av Moise Kean for å stå opp mot dem og vise hvem som er sjefen. Verden ville vært et bedre sted om vi alle delte mer kjærlighet uansett hva, skriver Evra på Twitter.