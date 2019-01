Enorm triumf for Solskjær – Manchester United vant gigantoppgjøret mot Arsenal

- Er du for sen til frokost, får du ikke være med på trening

Saken oppdateres.

ARSENAL - MANCHESTER UNITED 1–3

EMIRATES STADIUM, LONDON: En jublende Ole Gunnar Solskjær sto og gestikulerte vilt mot dansende United-supportere.

Der og da, 33 minutter ut i fjerde rundekampen i FA-cupen, var det lett å tenke at denne milde januarkvelden kan bli stående som en av de definerende for vikartrenerens regjeringstid i gigantklubben.

På to minutter hadde de for anledningen blåkledde gjestene gått fra 0–0 til 2-0. Mellom scoringene til Alexis Sánchez og Jesse Lingard hadde fansen rukket å synge minst to av sangene om sin norske favoritt.

Verdens eldste klubbturnering er Solskjærs beste mulighet til å vinne et trofé før halvårskontrakten løper ut, og nå hadde han sett laget sitt løpe inn to mål på perfekte overganger.

63 minutter senere, med åtte minutter igjen av den ordinære spilletiden, jublet han hemningsløst igjen.

Denne gangen sammen med resten av trenerteamet. Denne gangen for innbytter Anthony Martials avgjørende 3–1-scoring.

«Vi er de berømte Man United og vi skal til Wembley», runget det fra United-svingen.

Traff perfekt med taktikken

På mange måter var dette Solskjærs andre virkelig store test som United-sjef.

Som i den forrige, mot Tottenham for to uker siden, traff han perfekt med taktikken fra start. Lingard var nok en gang «falsk nier» på topp, men denne gangen med Sanchez og Romelu Lukaku på hver sin side.

De to megadyre angriperne har slitt med spilletiden under Solskjær, men da drøye halvtimen var spilt slo de til. Lukaku tredde på vakkert vis Sanchez gjennom. Chileneren, som til da var blitt pepet på ved hver anledning av sine tidligere trofaste tilhengere på Emirates, danset seg enkelt forbi keeper Petr Cech og løftet ballen opp i nettaket.

Forsvarslinjen til hjemmelaget var alt annet enn imponerende, og et par minutter senere sviktet Arsenals offsidefelle nok en gang. Denne gangen trillet Lukaku ballen til Lingard. 26-åringen var nesten like rolig inne i målfeltet som Solskjær var i sine glansdager. Dermed kunne han enkelt trille ballen i mål.

Solskjær hoppet fra stolen og inn i armene på assistenttrener Mike Phelan, før han løp ut mot sidelinjen og oppildnet fansen. Som om det var nødvendig.

Sen redusering

Hjemmelaget hadde slitt med å skape målsjanser, men da det bare var to minutter igjen til pause lyktes de omsider.

Alex Iwobi fant Aaron Ramsey, som nesten fant Alexandre Lacazette. Hans mislykkede avslutning endte opp som målgivende pasning til Pierre-Emerick Aubameyang. Spissen fra Gabon hadde en enkel jobb med å redusere fra kort hold.

Solskjærs lag klarte å klamre seg fast til ledelsen frem til pause. Det var på hengende håret, for på overtid hadde hjemmelaget tre store målsjanser.

Stygg skade på Arsenal-kapteinen

Ikke overraskende startet Arsenal den andre omgangen i forrykende tempo. De jaget naturligvis utligningen, men til tross for sterkt press uteble de store sjansene.

Dessverre for hjemmelaget stoppet kampen i syv-åtte minutter da kaptein Laurent Koscielny ble liggende på bakken med store smerter. Franskmannen var uheldig og fikk et uforskyldt spark i kjeven fra Lukaku.

Hjemmelaget satte inn Mattéo Guendouzi og Mesut Özil for Koscielny og Iwobi. Da spillet kom i gang igjen var det 25 minutter igjen av ordinær tid. Solskjær svarte med å sette inn Marcus Rashford og Anthony Martial for Lukaku og Sanchez syv minutter senere.

Lacazette fikk en god mulighet for hjemmelaget, men det forventede stormløpet kom aldri.

I stedet var det altså Martial som punkterte kampen på nok en United-overgang.

Paul Pogba drev fremover med ballen midt i banen. Han valgte å skyte fra 20 meter. Cech stoppet forsøket, men redningen var ikke bedre enn at han ga en dum retur til Martial.

Dermed er det Manchester United som skal spille i FA-cupens femte runde.