Episoden under RBK-kampen vakte sterke reaksjoner: Nå krever NFF forklaring

Saken oppdateres.

Søndag tapte Brann 1–3 mot Kristiansund, men det mange snakket om etter kampen, var at Kristiansunds Aliou Coly skulle vært utvist.

Coly løp inn i Brann-spiller Taijo Teniste med albuen først og traff Brann-backen i området ved halsen og nakken.

Det oppsto også kontroverser under kampen mellom Start og Rosenborg da Birger Meling ble liggende etter en situasjon med Start-spiller Damion Lowe. Reprisene viste at albuen til Lowe traff Rosenborgs back i ansiktet.

Nå bekrefter NFF at både Coly og Lowe risikerer straff.

– NFF vil be om en forklaring fra de to involverte klubbene. Deretter vil disse to forklaringene i tillegg til dommerens forklaring sendes over til påtalenemnda for vurdering. Velger de å opprette sak, så er det opp til disiplinærutvalget å fatte en beslutning, skriver kommunikasjonssjef i NFF Yngve Haavik.

Beklaget

Situasjonene skapte sterke reaksjoner i Eurosports Eliteserien-studio.

– Dette er et overfall – et klokkeklart rødt kort. Sånt ønsker vi ikke å se på fotballbaner, sa ekspert Thomas Myhre om situasjonen der Coly traff Branns Teniste.

Eksperten felte samme dom over episoden med Meling og Lowe.

Mandag kom Coly og Kristiansund med en beklagelse.

«Aliou Coly, i samråd med Kristiansund Ballklubb ønsker i dag å beklage denne situasjonen. Coly har i ettertid erkjent at situasjonen er kritikkverdig og at han gikk inn i taklingen på feil måte. Coly er preget av det som har skjedd og ønsker å overbringe sin personlige beklagelse til Sportsklubben Brann og til Taijo Teniste.» skrev klubben i en pressemelding.

Også situasjonen i Kristiansand fikk oppmerksomhet. Etter kampen innrømmet Lowe at han skulle vært utvist.

– Ja, det er absolutt et rødt kort, skrev Start-spilleren i en SMS til Fædrelandsvennen etter kampen.