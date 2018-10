Er denne mesterligavinneren en av RBKs tre trenerkandidater?

Her flyktet den dobbeltdrapssiktede gjennom Trondheim sentrum

Han ble hentet til Lerkendal da RBK solgte Vegard Heggem til Liverpool sommeren 1998. Midtstopperen taklet omskoleringen til backplassen på ypperlig vis, og ble en viktig brikke i RBK-forsvaret de neste ti årene.

Christer Basma er ukas gjest i Rasmus&Saga, og forteller om kaptein Skammelsruds klare beskjed før nykomlingens første match i Europa.

Basma & Henke

Historien fra høsten 2006 dukker også opp, da Basma innrømmet at han helst ikke ville spille Royal League.

– Det er vanskelig å motivere seg for disse kampene. Jeg prøver, men innrømmer at jeg er sliten både mentalt og fysisk, sa Basma til Adresseavisen. Og fikk støtte av Henke Larsson.

I ettertid ble backen bøs på Adressa. Men hvordan var historien egentlig?

Trenerjaktens «dark horse»

Siden sist har styreleder Ivar Koteng meldt at det nå gjenstår tre kandidater i jakten på ny trener. Rini Coolen er selvsagt blant de tre. Så hevder danske Ekstra Bladet at Morten Wieghorst er på den samme blokka. Men hvem er i så fall den tredje kandidaten? Kanskje er det en mann mange RBK-fans vil ha litt problem med å akseptere..

Hvem har ansvaret for alle skadene?

Situasjonen rundt RBKs tidvis prekære skade- og sykdomssituasjon er også tema. Hvorfor har så mange RBK-spillere vært ute med muskelskader denne sesongen, og hvem sitt ansvar er det?

Basma forteller om sitt møte med RBK, og den jobben han måtte gjøre for å komme opp på nivå etter overgangen fra Stabæk. Er det for enkelt for nye spillere å gå rett inn på laget nå, og hva sier det i så fall om nivået på 2018-utgaven av RBK?