Erstatteren glitret i Haalands skadefravær

ULLEVAAL STADION:

Norge – Færøyene (4–0).

Hele uken har alles øyne vært på Erling Braut Haaland, som etter planen skulle få sin andre kamp fra start for det norske landslaget.

Mange spådde derfor at hans første mål på A-landslaget skulle komme mot Færøyene. Slik ble det derimot ikke.

Champions League-toppscoreren gikk i garderoben mot slutten av oppvarmingen med en teip festet rundt kneet.

– Erling fikk seg en smell i kneet på trening i går. Den fikk han føling med under oppvarmingen, fikk Aftenposten opplyst fra kommunikasjonssjef i NFF Svein Graff.

Etter kampen sa landslagssjef Lars Lagerbäck at han håper Haaland blir med det norske laget til Malta.

– Jeg kan ikke tenke meg at det er noe alvorlig, sa han til TV 2.

Dermed fikk Aleksander Sørloth, som selv var på sykehus etter en smell i hodet helgen før landslagssamlingen, muligheten på topp sammen med Joshua King.

To mål på tre minutter

Da viste Sørloth også hvorfor spissmakker Joshua King på pressekonferansen dagen før kampen sa at Lars Lagerbäck nå har en ordentlig nøtt med å plukke ut hvem som skal spille på topp for Norge.

Men det tok litt tid før Sørloth spilte seg varm på et iskaldt Ullevaal. Etter 62 minutter kom kveldens første for Haaland-erstatteren med en glitrende volley fra elleve meter.

Bare tre minutter etterpå var han frempå igjen. Denne gangen avsluttet han nok et vakkert Norge-angrep med en kontant avslutning og sendte Norge opp til 4–0.

– Dette var kjempedeilig. Vi var nødt til å score tidlig, for de ville vært vanskelige å spille mot hvis vi ikke hadde gjort det. Men vi klarte det, og da åpnet det seg litt. De kom egentlig hit bare for å ødelegge, sa Sørloth til TV 2 etter kampen.

Det er ikke første gang at en Sørloth scorer mot Færøyene. I 1992 gjorde pappa Gøran det første målet i en norsk 2–0-seier på Ullevaal.

Norge – Færøyene (4–0) Målscorere: Tore Reginiussen (4'), Iver Fossum (9'), Alexander Sørloth (62'), Sørloth (65'). Gule kort: 42 min: Rogvi Baldvinsson (Færøyene). 86 min: Klæmint Olsen (Færøyene). Røde kort: Ingen Slik startet Norge: Jarstein – Elabdellaoui, Ajer, Reginiussen, Aleesami – Fossum, Berge, Henriksen, Selnæs – King, Sørloth Norske innbyttere: 70 min: Mats Møller Dæhli inn for Markus Henriksen. 78 min: Tarik Elyounoussi inn for Joshua King. 83 min: Fredrik Ulvestad inn for Sander Berge.

Start det luktet svidd av

Fredag kveld var det flust av glitrende Norge-angrep. Først stanget Tore Reginiussen Norge i ledelsen etter et hjørnespark da det kun var spilt fire minutter.

Så vartet det norske laget opp med vakker angrepsfotball, som til slutt endte med at King fant Iver Fossum inne foran mål. Danmark-proffen satte inn sitt første landslagsmål med en lekker hælflikk, og Norge ledet med to mål før det hadde gått ti minutter.

Da luktet det svidd på Ullevaal både i overført og bokstavelig betydning.

Pyroaksjon fra maskerte supportere

For i det kampen startet var det flere supportere fordekt av et rødt banner som startet å rope «Hater NFF». Da banneret ble dratt ned, antente flere maskerte personer bluss.

Etter at blussene var brent ut, forlot personene som antente dem Ullevaal.

«Taler vel for seg selv», skrev konkurransedirektør i NFF Nils Fisketjønn i en SMS til Aftenposten. Han ønsket ikke å gi ytterligere kommentar om pyrobruken.

Styremedlem i Norsk Supporterallianse (NSA) Ole Kristian Sandvik var selv i nærheten av der aksjonen skjedde på Ullevaal.

– Det gikk rolig og trygt for seg. Ingen andre tilskuere som ble redde av det jeg fikk meg, sa han.

Han understreket at aksjonen ikke skjedde i regi av NSA, men på et felt ved siden av. Sandvik var derimot ikke overrasket over at det ble blusset på Ullevaal.

– Dette var ventet. Det har vel forbundet uttalt tidligere også. Slik jeg forstår denne aksjonen, så er det en fortsettelse av protesten på klubbkamper de siste ukene.

I UEFA-turneringer, som EM-kvalifiseringen er, er all bruk av pyroteknikk forbudt. Derfor vil NFF høyst sannsynlig få en bot fra UEFA på grunn av pyroteknikken på Ullevaal.

PS. Fredrik Ulvestad kom inn etter 83 minutter. Det var Djurgården-spillerens første landskamp siden debuten for fem år siden mot De forente arabiske emirater.