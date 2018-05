Et ynkelig resultat for Rosenborg – en jubelkveld for Ranheim

Her får Mads Reginiussen «halve Lerkendal» til å klappe for bortelaget

Rosenborg - Ranheim 1–1 (0–0)

Over 20.000 på tribunen, flere dagers oppkjøring i medier og på byen, vi kunne vente oss alt – dueller, sjanser, liv og røre, kamp om poengene fra begynnelse til slutt. Det siste stemte, selv om det under veis var mer avdempet.

Rare greier

Det var en kamp med et merkelig utgangspunkt. Alle tilskuerne sympatiserte med Ranheim, men holdt likevel med Rosenborg – av gammel vane, og fordi bare Rosenborg kan gi trøndersk seriegull. Og de få blåkledte på tribunen er vant til å synge Ivers-sangen av full hals når de er på kamp, og kanskje sang noen av dem denne gangen også.

Enda en pussighet: til tross for at alle Ranheim-spillerne unntatt én var trønder, var bare én av Rosenborg-spillerne det. Ranheim er laget av trøndere, men ikke for de fleste trøndere. Alt var snudd på hodet i denne kampen.

I nesten hele første omgang ble det bare en kamp om pasningene. Ranheim trengte å trille ballen i blant for å få hvile fra et antatt Rosenborg-press og senke tempoet i kampen, Rosenborg trengte pasninger for å trette ut en antatt dårligere motstander.

Ranheim vant denne kampen. Rosenborg åpnet riktig nok ganske livlig, men mer og mer fikk Ranheim roet motstanderen ned til et sløvhetsnivå som passet. Det gjorde seg dårlig for RBK, som hadde forsikret før kampen at de var heltente på oppgaven. Var de virkelig det?

Snåle greier

Det så mer ut som om de sparte på kreftene i stedet for å drive opp tempoet for å avgjøre kampen tidlig.

Hvordan kunne det bli slik? Var det bare innstillingen som gjorde det, eller har vesle Ranheim blitt så store at også Rosenborg nøler i møte med dem?

I pausen må RBK ha kommet på bedre tanker, for de begynte å spille raskere. I noen minutter.

Men skuddet som ga ledelse, trengte hjelp av tilfeldigheter. Yann-Erik de Lanlay skaffet seg plass, og ballen slo i foten til Mads Reginiussen og dalte i mål. 1-0 etter 55 minutter.

Ville Ranheim beholde troen etter dette? Og ville Rosenborg følge opp med å sette Ranheim under press?

Svar: ja og nei. Og derfor var det Ranheim som hadde de fleste sjansene etter målet.

Fortjent, Ranheim

Det var en annen helhet over Ranheim, der Mads Reginiussen og Kristoffer Løkberg på sentral midtbane holdt bra kontroll, og der et samlet lag fulgte opp, trygge på spillestil og egne kvaliteter.

Ranheim var på høyde. Ja, mer enn det, og da Mads Reginiussen utlignet på en heading etter 77 minutter, var det fortjent.

Målet illustrerte hele kampen, egentlig. Et optimistisk Ranheim bølget frem, og da ble spilt inn foran mål, kom Reginiussen bakfra og scoret enkelt. Mike Jensen, lagkapteinen, gadd ikke en gang følge ham.

Et annet eksempel: Bendtner fikk en klar skuddmulighet helt mot slutten, men tråkket og tenkte helt til en bestemt Aslak Witry gikk bort og taklet. Og pipekonserten økte i styrke.

Mange klappet nå for Ranheim. De fortjente trener Svein Maalen og hans trofaste slitere. Uavgjort var riktig, men det var Ranheim som gikk ut av banen som moralske vinnere, Rosenborg som flaue tapere.