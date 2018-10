Etterlengtet Strømsgodset-seier: Slik forklarer han hysjefeiringen

Målte under ti minusgrader to steder i Trøndelag

Helland før gullkampen: - Vi må vise Brann respekt. De har vært styggen på ryggen for oss i år

«Mesterlig kaldkrigsdrama uten et overflødig sekund» 6

Slik kler du ut barna til Halloween - uten at det koster skjorta

RBK kan gi kvinnefotballen i byen et løft

Kristina (25) hadde en tøff oppstart da hun startet for seg selv - her er hennes beste tips til andre

Tor Erik bråvåknet av et plask - reddet 21 år gammel mann

Heltne Nilsen scoret sitt første mål for Horsens

Seieren glapp for Arna-Bjørnar på overtid: – Sinnssykt bittert

Juventus snudde til seier etter to Ronaldo-scoringer

Rasende Deila: – Hvis jeg ikke har noe effekt på dette her, må jeg finne på noe annet

Saken oppdateres.

Ronny Deila var illsint etter kampen. Les mer om VIF-trenerens tirade her.

STRØMSGODSET - VÅLERENGA 2–0

DRAMMEN: – Det var en magisk kveld på Marienlyst. De har vi savnet og lengtet etter. Det var helt fantastisk, sier målscorer Eirik Ulland Andersen.

2–0-målet på et utsøkt frispark punkterte kampen. Etterpå løp han mot pressetribunen med pekefingeren foran munnen. En hysjebevegelse.

Eurosport-kommentator Kenneth Fredheim reagerte på feiringen.

– Jeg aner ikke hva den hysjingen betyr. Det er like dumt hver gang. Man skal være glad og juble hemningsløst når man scorer et så viktig mål, sa Fredheim på direkten.

Slik ser bunnstriden ut nå:

Målscoreren selv sier at feiringen var for å markere at det er han som har den beste frisparkfoten i Eliteserien.

– Det var mest for å gjøre en morsom greie ut av det. Jeg har sett at det har vært litt diskusjoner om tittelen jeg har lyst til å ha. Jeg pleier å tulle litt med gutta og si at jeg er en middels fotballspiller, men akkurat der er jeg bra, sier Ulland Andersen til Aftenposten.

– Var det noen spesielle du siktet til?

– Jeg har sett at det er blitt skrevet litt og foreslått andre folk, så det var godt å vise at jeg fortsatt har det inne.

Enorm lettelse

For Strømsgodset var triumfen over Vålerenga enormt viktig.

– Det er tøft for hodet. Og når det er tøft mentalt, er det tøft fysisk også. Det har vært tøffe tak, sier Ulland Andersen.

Han sier at Strømsgodset fortjener å ligger der de ligger. Den erkjennelsen satt langt inne.

– Vi forstår alvoret. Det har tatt litt tid. Og så har det tatt tid å finne ut hvordan vi skal løse det. Men jeg tror vi begynner å finne ut av det nå.

Strømsgodset-trener Bjørn Petter Ingebrigtsen sier at det er blitt jobbet ekstra med det mentale inn mot Vålerenga-kampen.

– Det blir mye samtaler, og vi ser positive bilder av oss selv. Da ser vi at når vi lykkes, er vi veldig gode. Vi har hatt en prat med hver enkelt spiller for å ufarliggjøre ting. Fotball er ikke farlig, og vi vet at ferdigheten våre er mer enn gode nok til å vinne kamper, sier han til Aftenposten.

Ble nektet straffe

I 1. omgang ble Strømsgodset frarøvet et straffespark.

Da Sam Adegkube hoppet opp i luften for å klarere et innlegg en halvtime ut i kampen, skjønte han raskt at han hadde feilberegnet.

Ballen som skulle treffe hodet, traff i stedet armen og nektet Mustafa «Mos» Abdellaoue sjansen til å sende Strømsgodset i ledelsen.

Men dommeren pekte mot hjørneflagget, ikke straffemerket.

Forløsende scoring

Strømsgodset tenkte kanskje at det ville bli en ny kveld fylt med motgang.

Men fem minutter ut i annen omgang kom den etterlengtede 1–0-scoringen. En forløsende pasning, et forløsende løp og en forløsende tupp fra foten til Tokmac Nguen.

Vålerenga-keeper Adam Larsen Kwarasey hoppet opp for å gjøre seg stor, men ballen forsvant under ham og trillet i mål.

«Veldig deilig», fastslår Nguen.

1–0, og på Marienlyst slapp hjemmefansen løs et etterlengtet jubelbrøl.

Det har ikke vært for mange av dem denne sesongen. Men det skulle komme mer denne kvelden.

Scoringen gjorde at Godset-spillerne slapp seg mer løs, og 20 minutter før slutt fikk Ulland Andersen muligheten til å vise frem frisparkfoten.

Han banket ballen vakkert opp i hjørnet. Et nytt jubelbrøl på Marienlyst.

HAR DU LEST DETTE INTERVJUET? Gullstrid, sparkinger og ekstreme omgivelser: Slik var Henning Bergs ville utenlandseventyr

Men faren er ikke over for Strømsgodset. Høsten vil fortsatt handle om en kamp for overlevelse.

Men kanskje kan seieren gi selvtilliten som skal til for at laget skal løfte seg opp mot nivået de bør ligge på.

Vålerenga går mot en ny sesong med en middels tabellplassering, og de fremsto anemiske. Det fortsatte i 2. omgang. Bortsett fra en stor Sam Johnson-sjanse rett etter pause hadde de lite å by på.

Etterpå var trener Ronny Deila rasende. Les Aftenpostens intervju med ham her.

Her kan du se Deilas tirade på direktesendt TV rett etter kampen (med tillatelse fra rettighetshaver Eurosport):