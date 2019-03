Euforisk Solskjær jublet mer intenst enn han pleier. 23-åringens revansje var årsaken.

Saken oppdateres.

Manchester United-Southampton 3–2

OLD TRAFFORD: Noen United-supportere rakk akkurat å gi uttrykk for frustrasjon. De mente at Andreas Pereira burde gi ballen fra seg til en bedre plassert lagkamerat. I stedet trakk brasilianeren et par steg inn i banen, og med høyrebeinet feide han ballen i krysset fra 20 meter.

– Jeg så at Luke (Shaw) kom ute til venstre og hadde tenkt å gi ham ballen, men så så jeg at den lå fint til for høyrebeinet mitt. Det er noe jeg har trent på i det siste. Jeg satte fire i hjørnet på trening fredag, sa Pereira til MUTV etter kampen.

Da han fikk muligheten i kamp, gjorde han akkurat det samme om igjen. Det var spilt i 54 minutter, og han hadde utlignet til 1–1-

På tribunene brøt euforien ut. Det samme gjorde den hos Pereira, som skled på knærne bortover langs gresset. Og Ole Gunnar Solskjær? Han så ut til å miste fatningen i et sekund mens han feiret sammen med assistentene sine.

Hvorfor denne ekstra gleden? Jo, for Pereiras forrige kamp fra start var mot Burnley i slutten av januar. Da måtte han tusle av banen etter en drøy time, vel vitende om at det var hans skyld at hjemmelaget lå under.

Fikk mye Solskjær-ros

Kampen i januar endte til slutt 2–2 og ble Solskjærs første poengtap som United-sjef. Etterpå ble 23-åringen utpekt som synderen.

Nå fikk han endelig være med å avgjøre til seier.

– Jeg er så glad på hans vegne. Han har gått gradene i akademiet, og vi vet hva han kan. Han har mye energi og driv i spillet. Vi fant kanskje bedre posisjon til ham nå, sa Solskjær etter kampen.

Mot Burnley var han den mest defensive av midtbanespillerne på banen. Nå hadde Solskjær gitt ham en litt mer offensiv rolle, noe han tror passer eleven bedre.

– Han har så mye kvalitet i det han gjør, i de lange og de korte pasningene og i skuddene. Ett mål og en målgivende pasning, dette er en dag han kommer til å huske, sier Solskjær.

Den tunge opplevelsen Pereira hadde mot Burnley var også grunnen til det litt ekstraordinære gledesutbruddet hos manageren.

– Når unge spillere har fått kritikk i starten av karrieren, er det ingenting som er bedre enn å se dem ta sjansen når de får den, sier vikartreneren.

Spilte sammen på akademiet

Pereira er født i Belgia og kom til Manchester Uniteds akademi som 15-åring. De to siste sesongene var han utlånt til henholdsvis Granada og Valencia i Spania. Nå håper Pereira å spille seg til fast plass hos United.

– Manageren viser meg mye tillit, og det er jeg glad for, sier han.

Pereira mener det er ekstra spesielt at han spiller sammen med mange av lagkameratene fra akademiet.

– Ja, det er spesielt, for vi har slått gjennom sammen og kjenner hverandre. Paul (Pogba), Jesse (Lingard) og Marcus (Rashford), det er som en familie. Jeg tror det er derfor at en kamp aldri er over for oss. Vi står opp for hverandre som en familie, og det gjør oss sterke, sier Pereira.

Mot Southampton startet også Scott McTominay på midtbanen, også han en spiller som har gått gradene i United-systemet. Det har også 19-åringen Tahith Chong, som kom inn på overtid.

Nå håper både Solskjær og Pereira at de alle har en fremtid på klubbens førstelag.