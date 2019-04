Europa-smell for Solskjær etter VAR-drama

Her skal Statens vegvesen asfaltere i Trøndelag

Saken oppdateres.

MANCHESTER UNITED-BARCELONA 0–1

OLD TRAFFORD: Kampen er over, den er tapt, og på gressmatten går Solskjær rundt og takker spillerne for innsatsen.

Akkurat nå føles nok veien videre i Europa fryktelig lang.

De neste dagene vil handle om å bygge opp tro. Tro på at dette laget kan gjøre det utenkelige igjen, som de gjorde i Paris.

For etter 0–1-tapet vil det kreve noe helt ekstraordinært på Camp Nou neste uke om det skal bli avansement til semifinalen for Solskjærs menn.

– De har noen klassespillere, men det har vi også. Det er mulig. Ingen kan avskrive oss, sier Manchester United-midtbane Scott McTominay til BT Sport.

SE HØYDEPUNKTER FRA KAMPEN I VIDEOVINDUET UNDER:

Barcelona hadde ikke vunnet noen av de siste seks utslagskampene i Champions League på bortebane. På Old Trafford onsdag kveld sto de imidlertid igjen som kveldens seierherrer.

Før kampen ble det snakket mye om hvordan Ole Gunnar Solskjær skulle stoppe Lionel Messi, men Barcelona har flere verdensklassespillere, og en av dem er Luis Suárez.

Det var de to som kombinerte før kampens eneste mål. Messi fant Suárez, som headet ballen via Luke Shaw og i mål.

Scoringen ble først ble annullert for offside, men ble så godkjent etter bruk av videodømmingsystemet VAR.

– Hele laget fulgte kampplanen og skapte en del sjanser. Dessverre misset vi 0-1-målet, og vårt høye press ga ikke uttelling, sier Chris Smalling til BT Sports.

– Vi visste vi måtte spille med høy intensistet, men det gjør vi hver uke, la han til til samme kanal.

Solskjær overrasket

Én time før kampstart kom overraskelsen.

Da ble det kjent at Solskjær valgte å starte med Diogo Dalot. Portugiseren ble plassert som venstre vingback, mens Luke Shaw ble dyttet inn som en av tre midtstoppere.

Det var grepet som skulle bidra til å temme Messi og Barcelona angrepsstyrke.

Da kampen var i gang, ble det også raskt tydelig hva som var Solskjærs plan for å straffe Barcelona.

Det handlet om å angripe rommet bak Nélson Semedo, regnet som Barcelona-lagets mest usikre kort.

Og det handlet om å involvere Marcus Rashford. Så ofte som mulig. Og så raskt som mulig.

Etter åtte minutter fikk Old Trafford-publikumet se potensialet i den taktikken. Ballen ble spilt gjennom mot Rashford, men Barcelona-keeper Marc-André ter Stegen kom akkurat hurtig nok ut av eget målområde til å avverge faren.

FIKK DU MED DEG DENNE? Messi grep mikrofonen. Det han hadde på hjertet, er et varsko for Solskjær.

Scoring etter VAR

Tre minutter senere lå imidlertid ballen i mål på motsatt side av banen.

Messi fikk ballen inne i sekstenmeteren, vendte opp og løftet ballen over Manchester United-forsvaret. Der sto Luis Suárez, som stanget ballen i mål via Shaw.

Den uruguayanske spissen sprintet mot hjørnet i vill jubel, bare for å oppdage at assistentdommeren sto der med hevet flagg. Offside.

Hadde dette vært forrige sesong, ville det blitt med dét. Men som Manchester United dro full nytte av på overtid av 8.-delsfinalen mot Paris Saint-Germain, er videdømmingssystemet VAR kommet på plass i denne turneringen.

Dommer Gianluca Rocchi førte hånden mot øret. I et øyeblikk holdt Old Trafford pusten. Så gjorde han VAR-tegnet. Det var aldri offside, og scoringen ble likevel godkjent.

Suárez, som nå hadde forflyttet seg i retning midtsirkelen, snudde og sprintet tilbake der han kom fra. For å juble foran Manchester United-fansen.

Plutselig var det bare svingen med Barcelona-supportere som ga lyd fra seg.

Store sjanser

Manchester United var rystet. Ved sidelinjen ristet Solskjær på hodet.

Barcelona styrte spillet. Men i perioden som fulgte, uteble de store sjansene.

Men det er noe med Barcelona. Man sitter med en følelse av at de kontrollerer, at de plutselig kan skru opp tempoet ett hakk.

Og ti minutter før pause kom nesten mål nummer to.

Ballen ble spilt opp til Suárez, som la igjen til Phillipe Coutinho. Den tidligere Liverpool-stjernen løsnet et raskt skudd, men David de Gea avverget med en benparade.

Da hadde Messi noen minutter tidligere ligget nede for telling etter at Chris Smalling gikk hardt inn i en duell og traff ham i ansiktet.

Like før pause fikk Manchester United sin største sjanse i omgangen. Rashfords innlegg var perfekt, men Dalot bommet fullstendig med hodestøtet.

Måtte bygge tro

«Dette er en kveld for å tro», sto det i en Twitter-melding fra Manchester Uniteds offisielle konto noen timer før kamp.

Og det var nok det Solskjær forsøkte i pausen. Å bygge opp troen.

Det var et mer vågalt og energisk hjemmelag som kom ut til 2. omgang.

De hadde ballen mer og ville vinne den tilbake raskere. Innstillingen smittet over på publikum, som manet spillerne frem med et økende lydnivå.

Presset var nær ved å ende med utligning, men ballen skled av foten til Rashford, som fikk muligheten fra en god posisjon.

Etterlot rom

Problemet med å flytte opp laget er imidlertid at du etterlater deg mer rom bakover, og få er bedre til å straffe slikt enn Barcelona.

Suárez fikk en gyllen sjanse fra skrå vinkel, men traff nettveggen på feil side av stolpen. Så måtte de Gea trekke frem nok en benparade rett etterpå.

Tross varselskuddene hadde Solskjær ingen intensjoner om å redusere risikoen. 0–1 er ikke et resultat du vil ta med deg til Camp Nou.

Angrepsspiller Jesse Lingard kom inn for vingbacken Dalot.

Det ble imidlertid ikke flere scoringer på Old Trafford. Veien til avansement er dermed svært lang for Solskjær før returoppgjøret tirsdag neste uke.

Men Solskjærs håp er dette: Dette laget har greid det «umulige» før. Bare spør Paris Saint-Germain.