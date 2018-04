Eurosport tirrer på seg Brann-fansen: – Dette er respektløst

Gi full gass for et forbud mot heliumballonger

Saken oppdateres.

– Dette er respektløst, sier Branns supporterleder Roger Lillebøe-Hansen.

Han snakker om Bergens «nasjonalsang» Nystemten, som i årevis er blitt sunget før Branns hjemmekamper.

Da Eurosport skulle vise Brann - Kristiansund søndag kveld, fikk seerne servert innledningen av Nystemten. Så var det reklamepause, før seerne fikk med seg slutten av den velkjente sangen.

– Jeg vil be Eurosport om å endre rutinene sine. De vil jo selvsagt få inn reklame rett før kamp. Men enten får de ha med hele Nystemten, eller ingenting, sier Lillebøe-Hansen.

Selv var han som vanlig på Stadion, men han så kampen i reprise da han kom hjem. Og da fikk Bataljonen-lederen med seg reklamekutten midt i Nystemten.

– Nystemten er viktig for oss. Legg også merke til at så godt som alle spillerne har lært seg sangen og synger med. Det forteller litt, sier supporterlederen.

– Ballespark mot meg som kunde

Han er ikke den eneste som reagerer. Flere har lagt ut kritiske meldinger på Twitter.

– Hallo, Eurosport! Reklame midt i nasjonalsangen, skriver en.

– Du kan ikke gå i reklame under Nystemten, skriver en annen.

Du kan ikke gå i reklame under Nystemten @EurosportNorge — Eriklaa (@Laastad1993) April 8, 2018

– Tips til Eurosport: Ikke send reklame under Nystemten! Betaler faktisk for å se kanalen deres, da er slike ballespark mot meg som kunde unødvendig, twitrer en annen.

Tips til @EurosportNorge ikke send reklame under nystemten! Betaler faktisk for å se kanalen deres, da er slike ballespark mot meg som kunde unødvendig. — Hecky (@MrHectorAlonso) April 8, 2018

Skylder på sen innmars

Vi har bedt Eurosport, eid av Discovery Networks, om å svare på kritikken.

– Flere i Bergen reagerer på at dere gikk over i reklame midt i Nystemten, Bergens nasjonalsang. Tar dere selvkritikk på dette, eller må seerne regne med at dette fortsetter?

– Eurosport pleier å la Nystemten gå uavbrutt. Det er en fin tradisjon som danner en spesiell ramme rundt Branns hjemmekamper, og arrangementet på Stadion passer vanligvis perfekt med våre kjøreplaner. I går kom av en eller annen grunn innmarsjen senere enn antatt, og dette førte til at sangen ble satt i gang på et tidspunkt som gjorde at vi ikke fikk vist den i sin helhet, sier Lars Hojem Kvam, senior kommunikasjonsrådgiver i Discovery Networks.

– Vi har strenge forpliktelser overfor våre partnere, og vi skulle fullføre den siste korte reklamesekvensen før klokken passerte 18.00. Det var grunnen til at vi måtte avbryte Nystemten denne gangen. Vi ønsker definitivt å fortsette å vise Nystemten på TV, fortsetter Kvam.

Brann vant forøvrig knokkelkampen mot Kristiansund 1–0 etter scoring ni minutter på overtid.