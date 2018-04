FIFA-presidenten ble tilbudt 200 milliarder kroner

AaFK-treneren: – Greit for oss at Viking tapte

Saken oppdateres.

FIFA-president Gianni Infantino har fått et tilbud som kan gi 25 milliarder dollar i inntekter.

På et møte i Bogota i Columbia i forrige måned fortalte FIFA-president Gianni Infantino at han nå hadde et bud på rettighetene til et utvidet VM for klubblag og en ny nasjonscup som erstatning for Confederations Cup.

Budet skal sørge for en inntektsstrøm på 25 milliarder dollar (rundt 200 milliarder kroner)

Hemmelighetsfull

Den omstridte presidenten i Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) ville ikke fortelle hvem det er som har lagt inn gigantbudet på de to internasjonale turneringene. Men det er snakk om å gi seg fra all styring med et nytt VM for klubblag med 24 deltagende klubber. I tillegg kommer det en nasjonsturnering.

Det er New York Times og AP som kommer med disse opplysningene. De har snakket med personer som var til stede på møtet i Bogota, men som ønsker å være anonyme.

Det er snakk om at de som nå legger pengene på bordet kommer fra Midtøsten og Asia, trolig Saudi-Arabia og Kina.

Utvidet VM for klubber

Ideen handler om å lage et VM for klubblag som skal arrangeres hvert fjerde år. Turneringen skal ha med 24 av verdens største og rikeste fotballklubber. Samtidig skal de få rettighetene til en nasjonsturnering. Det er snakk om en avtale på 12 år.

Det er snakk om å selge hele stasen. Tidligere har FIFAs forretningsmodell gått ut på å arrangere og beholde alle rettigheter selv. Dersom dette skulle bli aktuelt, vil makten over turneringene flyttes til de nye eierne.

Ifølge kildene til New York Times og AP ba Infantino møtedeltagerne om tillatelse til å gå videre med planene.

Han opplyste også at tilbudet har en gyldighet på 60 dager og at det derfor haster med en avgjørelse.

Møter motstand

Forslaget om å skape et nytt VM for klubblag blir møtt med protester fra en rekke hold. Europeiske representanter er skeptiske og senest i forrige måned avviste The European Club Association (ECA) alle forslag om en utvidet VM-turnering.

Leder av ECA er italienske Andrea Agnelli som også er leder av Juventus slo fast at klubbene heller ønsket seg færre kamper enn flere. Han utelukket også alt snakk om nye turneringer før 2024. Infantino ønsker oppstart av turneringen allerede i 2021.

Det europeiske fotballforbundet (UEFA) åpnet heller ikke champagnen da de fikk høre om Infantinos siste forsøk på å skaffe inntekter til FIFA.

– Ettersom Gianni Infantino ikke kom med konkrete detaljer om hva et slikt tilbud inneholde og hvem som står bak, har vi ingen kommentarer, heter det i en uttalelse fra UEFA sitert av nyhetsbyrået AP.