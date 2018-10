Fryktet loddtrekning skulle snyte dem for opprykket. Tirsdag kom gladmeldingen.

Her åpner de Jarl-festen. Like etterpå skjer noe helt spesielt.

Saken oppdateres.

Søndag kveld: Jubelen står i taket. Trener Thomas Hagen blir dynket i champagne. Opprykket til 6. divisjon for Njardar/Tysnes har nettopp blitt sikret. Trodde de.

7. divisjon i Hordaland har vært preget av usikkerhet denne sesongen. Mandag kulminerte den usikkerheten i kaos.

Thomas Hagen og Njardar/Tysnes tolket altså tabellsituasjonen slik at opprykket ble sikret søndag. Så tikket det inn en e-post fra Hordaland Fotballkrets mandag formiddag. Der fikk de beskjed om at opprykksskjebnen vil bli avgjort ved loddtrekning.

– Jeg er skuffet over at regelverket ikke har vært klarere og at kretsen ikke har hatt et system, sier Hagen.

Knipen – kort fortalt

«Det har oppstått en spesiell situasjon», skrev Hordaland Fotballkrets i e-posten som ble sendt ut til klubbene mandag. Og det har de rett i.

Det er avdeling 3 og 5 i 7. divisjon som ble rammet av kaoset. Løv-Ham har lag i begge avdelinger.

I Norges Fotballforbunds breddereglement heter det: «Dersom klubben har flere lag i laveste divisjon, regnes disse som likestilte, og ett av disse lagene kan rykke opp».

Hele debatten i Hordaland dreier seg imidlertid om hvilket Løv-Ham-lag som skal rykke opp. Hordaland Fotballkrets har innrømmet at regelverket ikke dekker denne situasjonen godt nok.

Fra hver avdeling rykker ett lag opp, mens et annet går til kvalik. Slik endte de to avdelingene:

Disse lagene er berørt

Det er allerede bestemt at Trott 3 ikke rykker opp. Årsaken er at Trott 2 rykker opp fra laveste nivå i Rogaland.

Dermed har i utgangspunktet begge Løv-Ham-lagene sikret seg opprykksplassen i sin avdeling. Hordaland Fotballkrets har sendt ut en e-post om at det skal gjennomføres en loddtrekning tirsdag for å avgjøre hvilket Løv-Ham-lag som rykker opp.

Men situasjonen rammer langt flere enn Løv-Ham. I en loddtrekning ville nemlig også følgende bli avgjort:

Rykker Njardar/Tysnes i avdeling 3 direkte opp eller går de til kvalik?

Går Hasunds Hund i avdeling 3 til kvalik?

Rykker Hovding i avdeling 5 direkte opp eller går de til kvalik?

Går Søre Neset i avdeling 5 til kvalik?

Vi snakket med flere lagledere mandag kveld. Gjennomgangsmelodien var frustrasjon over både et uklart regelverk og kommunikasjonen fra Hordaland Fotballkrets.

Droppet loddtrekning - alle rykker opp

Det var Torstein Pedersen, serie- og kampkonsulent i Hordaland Fotballkrets, som sendte ut e-posten til klubbene mandag. Tirsdag kunne han fortelle at kretsen har vedtatt at Løv-Ham, Njardar/Tysnes og Hovding rykker direkte opp, mens Hasunds Hund og Søre Neset skal spille kvalifisering.

– Situasjonen har vært så spesiell at vi har bestemt at alle de involverte rykker opp. Vi utvider bare 6. divisjon med ett ekstra lag neste sesong. Da blir ingen skadelidende, sier Pedersen til BT.

Klubbene har tirsdag formiddag mottatt det samme budskapet per e-post. I den står følgende:

«NFF Hordaland har i forkant av den siste serierunden hatt mange henvendelser om regelverket, og vi ser at både vår informasjon til involverte parter og ordlyden i Breddereglementet åpner for ulike tolkninger. Med bakgrunn i de særskilte omstendighetene har vi foretatt en ny vurdering av saken.»

Vurderingen endte altså med at «alle» rykker opp.

– Vi var forberedt på det verste, for vi har egentlig aldri helt fått svar på hva som kom til å skje. Så nå er vi bare lettet og glad for at vi slipper å spille kvalifiseringskamper, sier Hovding-trener Stig André Toresen, og legger til:

– Jeg vet ikke hvorfor de har landet på den avgjørelsen de gjorde, så det er vanskelig for meg å si noe om den. Mitt inntrykk er i alle fall at de involverte er fornøyde.

Fikk kontrabeskjed

I alle fall Njardar/Tysnes. Champagnefeiringen deres var ikke malplassert likevel, selv om de fryktet det mandag.

– Vi offentliggjorde på klubbens Facebook-sider at vi hadde rykket opp. Så fikk jeg plutselig en beskjed fra naboklubben vår i dag om at opprykket ikke er avgjort likevel og at det er andre bestemmelser enn det kretsen hadde lagt ut, sa trener Thomas Hagen, som presiserte at han ikke hadde et ønske om å uttale seg negativt om Hordaland Fotballkrets.

Hagen viste til en oversikt Hordaland Fotballkrets la ut før siste serierunde. Der sto det, under avdeling 3:

«Løv-Ham 2 leder, men rykker ikke opp fordi Løv-Ham 1 også leder. Dette kan endre seg etter den siste serierunden avhengig av utfall i avdeling 3 og 5».

Etter siste serierunde toppet Trott 3 tabellen foran Løv-Ham 1. Men Thomas Hagen trodde ikke dette ville påvirke opprykkskabalen, siden det allerede var bestemt at Trott 3 ikke kunne rykke opp. Derav champagnefeiringen.

– Vi gir oss ikke i denne saken

Mens Njardar/Tysnes i avdeling 3 mener å ha fått løfter om at deres tabellplassering betyr opprykk, mener lagene i avdeling 5 det samme.

Trener Frank Haugland i Søre Neset er nemlig overbevist om at deres fjerdeplass i avdeling 5 skal holde til kvalik. Med andre ord: At Løv-Ham 2 – ikke Løv-Ham 1 – skal rykke opp.

Haugland viser til en e-post han fikk tilsendt fra Hordaland Fotballkrets. I den e-posten står det at Søre Nesets fjerdeplass holder til kvalik «dersom Løv-Ham 1 ikke vinner sin avdeling og Løv-Ham 2 vinner sin».

Og dette kriteriet ble oppfylt ved at Trott 3 passerte Løv Ham 1 i avdeling 5, påpeker Søre Neset-trener Haugland.

Han beskriver Norges Fotballforbunds håndtering av saken som «uprofesjonell».

– Det er beklagelig at det blir sånn. Vi gir oss ikke i denne saken siden de har sendt oss informasjon skriftlig, for så å gå tilbake på det. Det blir ikke riktig, sier Haugland.

– Det er jobben deres

Diskusjonen rundt opprykkskaoset har vært brennhet på diverse Facebook-grupper i løpet av mandagen.

Løv-Ham tar saken med knusende ro. Klubben får uansett ett av lagene opp i 6. divisjon.

– Det er samme for meg hvilket lag som rykker opp. Men jeg skjønner at det er kaos og at kretsen ikke er tydelig på hva som er hva. Jeg forstår at det er frustrasjon i de andre klubbene, sier Løv-Ham 1-trener Ruben Hellesøy.

I de rammede klubbene råder det imidlertid en frustrasjon overfor Hordaland Fotballkrets.

– Det er veldig frustrerende at NFF ikke har sett for seg dette utfallet tidligere, sier Stig Andre Toresen i Hovding, som enten ender opp med direkte opprykk eller kvalik.

For Hasunds Hund er det en mulig kvalikplass som står på spill.

– Det er dumt at dette blir avgjort i ettertid. Vi har betalt kontingent og kretsavgift. Da er det deres jobb å ha orden på dette, sier Steinar Soldal i Hasunds Hund.

Tirsdag kom svaret.