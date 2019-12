Fem norske fotballspillere med på eksklusiv liste

Få orden i ladekaoset og kontroll på lommeboken: Her er 14 julegavetips

Saken oppdateres.

Den britiske avisen har i flere år gjennomført denne kåringen, i samarbeid med den britiske fotballpodcasten «The Offside Rule».

Totalt fem nordmenn er blant de 100 på listen. Ada Hegerberg er høyest med sin 4.-plass. I begrunnelsen heter det at Lyon-spilleren havnet utenfor topp tre i et år der VM hadde stor betydning for rangeringen. Hegerberg har som kjent trukket seg fra spill på det norske landslaget.

«Å være nummer fire uten å være med i denne turneringen viser bare hvor god spissen er og hvor høyt ansett hun er over hele verden», står det.

– Naturlig

Den australske storscoreren Sam Kerr topper listen, foran engelske Lucy Bronze og Megan Rapinoe fra USA.

Tidligere landslagsprofil og nå TV 2s fotballekspert, Solveig Gulbrandsen, synes det er bra at det er plass til fem norske spillere. Men:

– Jeg skulle jo gjerne sett at det var enda flere, sier Gulbrandsen.

Caroline Graham Hansen rangeres på 15.-plass, Guro Reiten på 68.-plass, Ingrid Syrstad Engen på 73.-plass og Maren Mjelde på 81.-plass.

– Det er naturlig at det er disse fem norske spillerne som er med på listen, sier Solveig Gulbrandsen.

Hun etterlyser et par andre nordmenn som hun mener burde vært høyaktuell til å komme på topp 100-listen.

– Ingrid Hjelmseth skulle kanskje vært med, og ut ifra prestasjonene i VM synes jeg det er rart at Isabell Herlovsen ikke er med, sier Gulbrandsen.

Blir lagvenninne med norsk trio

Sam Kerr, som troner øverst i kåringen, spiller for Chicago Red Stars. Når overgangsvinduet åpner i januar, blir hun imidlertid lagvenninne med den norske trioen Guro Reiten, Maren Mjelde og Maria Thorisdottir i Chelsea.

– Hun er en bra spiller. Men jeg synes det er en del gode midtbanespillere også, og det er på en måte litt typisk at det er spissen som scorer alle målene som topper listen. Jeg er litt usikker på om jeg synes hun er best, men det er vanskelig å vurdere, sier Solveig Gulbrandsen.

Nederlandske Sherida Spitse, som er kaptein på Vålerenga, er for øvrig på 50.-plass på den eksklusive listen. Spitse ble for øvrig kåret til årets spiller i Toppserien i årets sesong.