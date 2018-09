Fem spørsmål og svar: Slik ser du Champions League på tv i kveld

Saken oppdateres.

Tirsdag kveld sparkes Europas gjeveste klubbturnering i gang. Denne sesongen er det mye nytt å forholde seg til for norske TV-seere.

For rundt 1 million nordmenn kan kveldens store gigantoppgjør ryke. Les årsaken til det og alt du må vite som Champions League-seer under.

1. HVA ER NYTT DENNE SESONGEN?

Tidligere har nesten alle Champions League-kamper startet klokken 20.45 norsk tid. Den tradisjonen avskaffes denne sesongen. Nå er det to kamptidspunkter hver gruppespillskveld.

To kamper begynner klokken 18.55, mens de resterende seks oppgjørene begynner klokken 21.

Det har også skjedd endringer på rettighetsfronten.

Viasat-kanalene har sendt Champions League i 25 år. Denne sesongen skal også TV 2 sende kamper, i første omgang to oppgjør hver gruppespillsrunde.

Hver gruppespillsrunde får TV 2 velge fritt hvilken kamp de vil sende på tirsdagen. På onsdagen er det Viasat som før førstevalget, mens TV 2 før annetvalget.

2. HVILKE TV-KANALER SENDER KAMPENE?

Hver Champions League-runde blir én av de 16 kampene sendt på den åpne kanalen Viasat 4.

De øvrige 13 «Viasat-kampene» blir sendt på betalkanaler. Hos enkelte leverandører er imidlertid disse kanalene inkludert i TV-pakken.

Én semifinale og finalen bli sendt på hovedkanalen til TV 2. Det er imidlertid litt mer komplisert når det kommer til TV 2s gruppespillskamper. Disse vil nemlig bli sendt på TV 2 Sport 1.

3. HVA ER TV 2 SPORT 1?

TV 2 har valgt å opprette en ny kanal – TV 2 Sport 1 – der de skal sende to Champions League-kamper fra hver gruppespillsrunde. For ordens skyld: Dette er ikke samme kanal som sender Premier League.

Har du Canal Digital, henger kveldens storkamp mellom Liverpool og Paris Saint-Germain i en tynn tråd. Kanaldirektør i TV 2 Trygve Rønningen bekrefter at de ikke har kommet til enighet med Canal Digital.

– Vi tilbyr denne kanalen til alle distributører, så er det opp til dem om de vil kjøpe den eller ikke. Det ligger i Canal Digitals hender, sier Rønningen.

Rønningen i TV 2 forteller videre at de diskusjonene handler om «tilgjengeliggjøring og penger». På spørsmål om partene kan bli enige før Liverpool-PSG-kampen tirsdag 20.45, svarer Rønningen «vet ikke».

Dersom du abonnerer på viasport-kanalene gjennom Canal Digital Satelitt, vil du uansett få muligheten til å se Liverpool-PSG på strømmetjenesten Viaplay. Det bekrefter kommunikasjonsdirektør i Canal Digital Satelitt Tormod Sandstø.

Denne muligheten får imidlertid ikke Canal Digital Kabel-kundene.

Leverandøren Altibox har også bekreftet i en pressemelding at de ikke har en avtale på plass for å sende TV 2 Sport 1. Det betyr at over 1 million nordmenn mangler kanalen som sender Liverpool-PSG tirsdag.

Har du Viasat, RiksTV eller Get som TV-leverandør, vil du imidlertid få tilgang til TV 2 Sport 1 på lineær-TV tirsdag. Her finner du kanalen:

GET: Kanalplass 122

VIASAT: Kanalplass 13

RiksTV: Kanalplass 12

4. HVOR MYE KOSTER DET Å SE CHAMPIONS LEAGUE?

Samtlige Champions League-kamper er tilgjengelige på strømmetjenesten Viaplay. Et sportsabonnement på Viaplay koster 299 kroner.

I anledning Champions League har TV 2 laget en ny pakke på strømmetjenesten TV 2 Sumo som heter «Sport». Den pakken koster 99 kroner og gir tilgang til all sport TV 2 sender – unntatt Premier League. Skal du se både Champions League og Premier League, koster det 399 kroner i måneden.

Dersom du ønsker deg Viasat- eller TV 2-kanalene på lineær-TV, avhenger prisen av hvilken TV-leverandør du har valgt.

5. HVOR SENDES KVELDENS KAMPER?

18.55: Inter-Tottenham Viasat 4

Viasat 4 18.55: Barcelona-PSV Eindhoven Viasport 2

Viasport 2 21.00: Liverpool-Paris Saint-Germain TV 2 Sport 1

TV 2 Sport 1 21.00: Monaco-Atlético Madrid Viasport 1

Viasport 1 21.00: Club Brugge-Borussia Dortmund Viasport 2

Viasport 2 21.00: Schalke 04-Porto Viasport 3

Viasport 3 21.00: Røde Stjerne-Napoli Viasport +

Viasport + 21.00: Galatasaray-Lokomotiv Moskva kun tilgjengelig på Viaplay

For informasjon om hvor kampene sendes resten av høsten:

Oversikten til Viasat

Oversikten til TV 2