Ferdig i Rosenborg

Saken oppdateres.

Torsdag ble det klart at Stig Inge Bjørnebye valgte å gi seg i Rosenborg. Fredag kom beskjeden om at Hallvar Thoresen også er ferdig, det melder rbk.no fredag.

– Jeg vil takke Hallvar for innsatsen i Rosenborg. Han har gjort en strukturert og ordentlig jobb. Vi har den senere tid diskutert scouting-modellen, og Hallvar sin rolle slik den har vært opphører. Han har gjort en god jobb siden han ble engasjert i 2016 og vi har nytt godt av hans store nettverk i europeisk fotball, sier Tove Moe Dyrhaug til Rosenborgs hjemmeside.

Thoresen tok over jobben som RBKs sjefsspeider i desember 2015. Da hadde klubben vært uten en ansvarlig for scoutingarbeidet etter at Stig Thorbjørnsen forlot Rosenborg i juli det samme året.

— Jeg er opptatt av å jobbe systematisk og langsiktig, og være i forkant av behov Rosenborg måtte ha. Jeg brenner virkelig for denne jobben, sa Thoresen til rbk.no da det ble klart at han overtok speiderjobben i klubben.

Den tidligere PSV-kapteinen og landslagsspilleren ble klar for Rosenborg 18. desember 2015. Da uttalte han til Adresseavisen at speidingen ikke kom til å være et enkeltmannsforetak, men et tett samarbeid med klubben, og da spesielt sportslig leder Stig Inge Bjørnebye og daværende trenerduo Kåre Ingebrigtsen og Erik Hoftun.

Som spiller var Thoresen innom Larvik Turn, Frigg og de nederlandske klubbene Twente og PSV Eindhoven. Han fikk også 50 kamper, flere av de som kaptein, med det norske flagget på brystet.

Han har tidligere vært trener for Brann, Strømsgodset, Odd, Lillestrøm, Skeid og Norges U21-landslag.