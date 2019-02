Fikk vanskelig start som RBK-trener: Fortjent tap i Portugal

Nok et slag i trynet for Hødd: – Vi fikk som fortjent

Saken oppdateres.

SLAVIA PRAHA - ROSENBORG 2–0

FARO, Portugal: Et RBK småstint av trening. Mot et Slavia Praha som skal spille sluttspill i Europaligaen om noen dager.

Det var det småbrutale utgangspunktet for Eirik Horneland, da han fikk «debuten» som RBK-trener fredag kveld.

Med Tore Reginiussen og Mike Jensen ute fra start av, på grunn av sykdom, var også en del av rutinen borte. Og mot et ballsikkert og kontringssterkt tsjekkisk lag, ble det et fullt fortjent tomålstap på en småsur vinterkveld i Portugal.

Sov i starten

Måten baklengsmålene kom på, virket imidlertid unødvendig. Der kan ikke tunge bein få mye av skylden.

Allerede etter tre minutter hang nemlig den første ballen i garnet bak Andre Hansen, etter en retur. Da var det åpent på RBKs venstreside, og Hansen måtte ut i full strekk for å avverge en 100-prosentsjanse før returen altså gikk i mål.

Da hadde Slavia allerede hatt én sjanse, og tsjekkerne var svært nære ved også et par minutter etter – ved et skudd med retning mål som ble blokkert – før RBK våknet noe.

For det jevnet seg ut den siste halvdelen av 1. omgang, og RBK var nære utlikning da Pål André Helland, i sin nye drakt nummer 10, kom til skudd etter kveldens fineste RBK-angrep. Det var spilt drøye halvtimen da Gjermund Åsen dro seg fri på venstresiden, la inn – og Slavia-keeperen ga retur.

Helland var nærmest på åpent mål – og treffet var godt. Men på streken sto en Slavia-forsvarer og stanget ballen til corner. Hvor han kom fra, var ikke godt å se rett før skuddet.

Ny kalddusj

Da lagene kom tilbake på banen etter pause, var det som noen hadde satt på 1. omgang i opptak.

Tre minutter – Slavia-kontring og «shmakk» – 2-0 bak Hansen. Igjen virket scoringen unødvendig, og den ødela nok også mye for RBK-spillernes tro på et resultat.

Igjen skapte Slavia det som var av sjanser, et par-tre av dem var store. Trener Horneland har tidligere uttalt at det skal være aggressivt og høyt i RBK-presset, og skal ha kred for at han turte det mot et såpass godt lag. Men det gjorde at stopperne flere ganger havnet nærmest én-mot-én med en Slavia-angriper, og flere ganger ble det småskummelt.

Offensivt skapte ikke RBK noe særlig de siste 45, og skal noen trekkes fram, er det Gjermund Åsen. Han kom seg flere ganger fint rundt på kanten, og slo gode innlegg.

Mot slutten byttet Horneland inn det han hadde på benken, og det siste kvarteret ble egentlig en transport.