- Mange tror at vi drar ut med blålys og sirener og redder dyr, men det er ikke akkurat slik

Her slår Klæbo i raseri. Det er et godt tegn

Finne senket Ranheim i serieavslutningen: Scoret to mål på to minutter

Hjerteskjærende for Rekdal og Start: Rotet bort ledelse og rykket ned

Moldes snuoperasjon snøt Brann for sølvet

Finne senket Ranheim i serieavslutningen: Scoret to mål på to minutter

Saken oppdateres.

Vålerenga – Ranheim 2–1

OSLO: Etter 50 spilte minutter var stillingen uavgjort i oppgjøret mellom Vålerenga og Ranheim.

Fire minutter senere hadde hjemmelagets Bård Finne snudd kampen på hodet, med to scoringer på rappen.

Dermed endte Vålerenga sesongen på 6. plass, en plass over dagens motstander Ranheim, til tross for Øyvind Storflors sene redusering.

Akrobatisk skremmeskudd

Temperaturen var sunket ned under null grader da Ranheim gjestet Vålerenga på Intility Arena til årets siste seriekamp.

Hjemmelaget hadde stort ballinnehav i åpningen av kampen, men strevde med å omsette dette til målsjanser.

Etter 12 spilte minutter kunne de blåkledde tatt ledelsen på spektakulært vis. Magnus Lekven tråklet seg forbi et par Ranheim-spillere på elegant vis, før han spilte ballen inn i feltet.

Abdisalam Ibrahim var nær ved å få headet ballen mot mål, men ballen landet i stedet hos Bård Finne. Bergenseren forsøkte å avslutte angrepet med et akrobatisk saksespark, men skuddet gikk like til side for mål.

Reginiussen-sjanse

Ranheim slet med å prege førsteomgangen offensivt. Gjestene fra Trøndelag maktet ikke å produsere overganger mot det tidvis så ballsikre laget fra hovedstaden.

Etter 22 minutter fikk kaptein Mads Reginiussen likevel testet Vålerenga-keeper Adam Larsen Kwarasey.

Ola Selvaag Solbakken vant ballen like utenfor sekstenmeteren og fikk spilt fri den nordnorske midtbanespilleren.

Reginiussen testet skuddfoten, og avslutningen var god. Likevel ble den vippet til siden av keeperen. Den påfølgende corneren var av det resultatløse slaget.

Enormt sjansesløseri

Vålerenga har ikke maktet å for alvor melde seg på i kampen om edelt metall denne sesongen.

De blåkledde så derfor ut til å ønske å gi hjemmepublikumet en god forestilling i årets siste kamp.

Etter en halvtimes spill stormet de i angrep. Fra høyre kant serverte Bård Finne ballen til lagkamerat Chidera Ejuke, som ventet like foran mål. Angriperen maktet derimot ikke å sette ballen i målet bak Ranheim-keeper Even Barli.

Ti minutter senere ble samme mann servert på tilnærmet åpent mål, denne gang av backen Amin Nouri. Han fikk ikke stokket bena, slik at ballen snek seg utenfor målet.

Like før pause var Bård Finne nære ved å score kampens første, etter at han kjempet til seg ballen inne i feltet. Heller ikke hans forsøk fant veien til nettmaskene.

Rystet etter pause

I andre omgang gikk Vålerenga rett i angrep, og etter syv minutter kom den første scoringen.

Bård Finne fikk ballen fra Magnus Lekven på omtrent 20 meters hold. Så dro han seg innover i banen, og plasserte ballen deretter lekkert nede i venstre hjørne.

Det tok ikke mer enn to minutter før Vålerenga igjen var på scoringstokt. Ivar Furu mistet ballen til Abdisalam Ibrahim. Plutselig var midtbanespilleren alene med keeper.

Ibrahim spilte ballen videre til Bård Finne, som dermed scoret sitt tiende for sesongen på enkelt vis.

Etter scoringene uteble de store målsjansene, helt frem til det gjensto fem minutter av kampen. Da fikk tomålsscorer Finne muligheten til å sette sitt tredje. Den tidligere Brann-spilleren fikk skyte frispark fra 16 meter, men satte den rett i muren.

Storflor-jubileum

Etter 67 minutter ble Ola Selvaag Solbakken byttet ut til fordel for Øyvind Storflor.

Kampen ble midtbanespillerens 400. kamp på det øverste nivået i norsk fotball.

38-åringen greide likevel ikke å bidra til å snu kampen, men scoret på et godt satt frispark like før slutt.

To minutter før slutt entret også Vålerenga-veteranen Daniel Fredheim Holm gressmatten, til sin siste kamp for klubben. Fredheim Holm ble hyllet av hjemmefansen etter kampen.

Hjemmelaget vant kampen kontrollert, og sikret seg med det 6.-plassen i årets eliteserie, en plass foran Ranheim.