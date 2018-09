Firmino reddet Liverpool etter Salah-brøler

- Han var så glad og lettet over å ha fått opphold i Norge

Saken oppdateres.

Liverpool-Paris Saint Germain 3–2

Firmino pådro seg en øyeskade mot Tottenham i helgen og ble henvist til benken i mesterligaåpningen. I målfeiringen holdt brasilianeren seg foran det ene øyet.

Brasilianeren reddet tre poeng for Liverpool på elegant vis. Han skuddfintet vekk et par mann og hamret inn vinnermålet. Den glimrende enkeltmannsprestasjonen reddet vertene fra en sur kveld.

For lenge var Liverpool klart best. Mål fra Daniel Sturridge og James Milner (straffe) hadde gitt tomålsledelse før Thomas Meunier skapte spenning litt før pause.

Sju minutter før slutt så seieren ut til å ryke for Liverpool etter en sjelden blunder av Mohamed Salah. Egypteren ser ikke ut til å være i form. Heller ikke i tirsdagens CL-åpning var Salah til å kjenne igjen fra forrige sesong.

Det toppet seg da han umotivert spilt vekk ballen og lot Paris Saint-Germain storme mot mål slik at Kylian Mbappé iskaldt kunne sette inn 2-2. Da forsvant Salah ut, mens Xherdan Shaqiri kom inn.

Pigg Sturridge

I en underholdende mesterligaåpning headet Daniel Sturridge vertene foran etter halvtimen. Den skadeforfulgte veteranen tok vare på en sjelden sjanse fra start i Liverpool-angrepet. Sturridge takket for tilliten med en vakker heading der han lurte seg inn mellom PSG-stopperne.

Seks minutter senere kunne James Milner banke inn 2-0 fra straffemerket etter at Juan Bernat klønete hadde felt Gini Wijnaldum. Da drømte hjemmefansen om en drømmeåpning på CL-sesongen, men forrige sesongs finalister rotet vekk tomålsledelsen.

Thomas Meunier reduserte etter 40 minutter. Edinson Cavani var trolig offside, men spillet fikk gå, og Meunier kunne gi PSG håp foran 2. omgang.

Salah-mål annullert

Liverpool sløste vekk flere store sjanser, blant annet burde Sturridge langt på vei punktert kampen. I tillegg fikk vertene et Salah-mål korrekt annullert for angrep på keeper etter at Daniel Sturridge hadde satt knottene i skrittet på PSG-keeper Alphonse Aréola etter en knapp time.

Paris Saint-Germain er med i mesterligaen for 11. gang. Bare Lyon (15) har flere franske deltakelser i den gjeveste europacupen.

Liverpool trives brukbart mot fransk motstand. Tirsdagens seier var nummer åtte på tolv forsøk.

I den andre kampen i gruppe C tirsdag spilte Røde Stjerne og Napoli 0-0 i Beograd.

