Fjørtoft får krass kritikk etter Solskjær-intervju: – Det nærmeste du kommer rævslikking

Saken oppdateres.

Se intervjuet i vinduet over.

Nettstedet Medier24 ved redaktør Erik Waatland kommer med skarp kritikk mot Jan Åge Fjørtoft i en kommentar publisert søndag kveld.

«Reporter Jan Åge Fjørtofts kosing med Solskjær & co er skadelig for journalistikken», er overskriften.

Og videre:

«High fives, klemming, skryt i skyene og trolig det nærmeste du kommer rævslikking på direktesendt TV. Er dette god sportsjournalistikk?», spør Waatland.

Solskjær-intervju

Redaktøren hadde sett Manchester Uniteds FA-cupseier mot Arsenal og det påfølgende Viasat-intervjuet som Fjørtoft hadde med United-manager Ole Gunnar Solskjær.

«Gang på gang viser Fjørtoft at han ikke respekterer sin egen rolle som uavhengig journalist – og dundrer på med skryt, kos og klemming overfor kildene», skriver Medier24.

Waatland mener at «Fjørtofts nærmest ukritiske intervjumetode bør være pensum for norske sportsjournalister på hvordan man ikke bør misbruke muligheten til å være på seernes lag».

Han mener også at Fjørtofts metoder ødelegger for andre journalister.

«Hva har det å si for kildene når man opplever enkelte reportere som kosete – og andre som kritiske? Hvem går man helst til med sakene da?», spør redaktøren.

Fjørtoft: – Respekt for andres mening

Jan Åge Fjørtoft svarer slik når vi ber ham om å kommentere kritikken:

– Jeg har respekt for andres mening, men ønsker ikke å kommentere dette, skriver Fjørtoft i en tekstmelding.

Sportssjefen hos Fjørtofts arbeidsgiver Nent Group, Anne Tufte, er enig i at journalister skal holde seg nøytrale til intervjuobjektene og forteller at det er noe de har hatt, og fortsatt har, fokus på.

– Innimellom kan følelsene ta overhånd, men Jan Åge er en dyktig reporter som ofte stiller de litt annerledes og direkte spørsmålene til spillere og trenere. Han har selv spilt på det øverste nivået i en årrekke i både England og Tyskland og vet hva som foregår i hodet på en spiller eller trener like før eller etter en fotballkamp. Han stiller selvsagt også kritiske spørsmål når det er behov for det, og det er ganske ofte, skriver Tufte i en e-post.

Mange tilbakemeldinger

Debattinnlegget har skapt mye diskusjon, blant annet på Twitter.

@JanAageFjortoft er jo ikke journalist. Den sammensausingen hans av nettverksbygging, kompis og "reporter", mens han er på jobb som journalist, er uheldig. Sagt diplomatisk. — Farid Ighoubah (@FaridIghoubah) January 27, 2019

Fjørtoft får også støtte fra flere.

Tusen hjertelig takk for fine ord — Jan Aage Fjortoft (@JanAageFjortoft) January 26, 2019

Redaktør Erik Waatland forteller at han har fått mange flere tilbakemeldinger enn han pleier å få på en sak.

– Det er utrolig synd at Fjørtoft er så uryddig i forhold til kilder. Det svekker journalistikken og muligheten for andre til å drive seriøs journalistikk om sport. Det er synd, for den gode og gravende journalistikken ønskes av leserne, sier Medier24-redaktøren.