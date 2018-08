Fjørtoft med tirade mot Ødegaard-kritikerne

Saken oppdateres.

Tidligere tirsdag ble låneavtalen mellom Martin Ødegaard og den nederlandske klubben Vitesse signert.

I ettertid har flere ytret seg negativt om 19-åringen i sosiale medier, og det gjør tidligere fotballproff Jan Åge Fjørtoft irritert.

– Det jeg synes er interessant i fotballdebatten, er når forståsegpåerne på sosiale medier skal begynne å ta Martin Ødegaard ned. Han er 19 år. 19 år, sa Fjørtoft i sendingen under kvalifiseringskampene til Champions League tirsdag kveld.

Han mener at nordmenn har for høye forhåpninger til 19-åringen.

– Hvis en nordmann får lov til å bære teiprullen et annet sted i Europa, så får han tre sider i en avis. Når Martin Ødegaard kommer inn for Real Madrid i en treningskamp, ja, forventningene var høye, kanskje for høye, fra mange, da bare registrerer vi det og sier han er en «failure», sa Fjørtoft.

– La oss se hvordan det går

Han minnet om at store stjerner som Luka Modric spilte på Dinamo Zagreb som 22-åring, og Rune Bratseth som spilte i RBK som 25-åring, og ber derfor folk om å vente med «dommedagsbeskrivelsene».

– Ingen av oss som sitter i studio, eller der ute, vet hvor god Martin Ødegaard blir. Men vi vet at han har ti landskamper for Norge, og vi vet at han er aktuell for landslaget, vi vet han er tidenes yngste Real Madrid-spiller, og nå spiller han i Vitesse Arnhem. La oss nå se hvordan dette går, i stedet for å komme med slike dommedagsbeskrivelser av ham i en alder av bare 19 år, sier Fjørtoft.

Også Petter Veland, Fjørtofts kollega i Viasat og kanalens ekspert på spansk fotball, mener det er viktig å huske at stortalentet fortsatt bare er 19 år. Han håper han fortsatt har muligheten i Real Madrid.

– Så lenge han er under kontrakt er det håp, men det er et enormt lite vindu han må komme seg gjennom. Det er et fåtall spillere som får spille for Real Madrid, og ingen nordmenn har gjort det før. Gutten er 19 år, og skal inn i sin tredje sesong i Eresdivise. Så selv om vi aller helst ville sett han i La Liga må vi ikke glemme alderen, og at han er veldig tidlig i karrieren sin, sa Veland til Adresseavisen tidligere i dag.

Ut sesongen

Låneavtalen som ble offentliggjort i dag, går til neste sommer. Vitesse har startet sesongen med én seier og én uavgjort.

– Det tok litt tid, men endelig er det klart. Nå ser jeg frem til å trene med laget. Jeg hadde en god prat med treneren, og synes alt er positivt. Måten de snakker om meg på, og måten de har tenkt å bruke meg på, sier Ødegaard til klubbens hjemmeside.