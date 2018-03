Flaut? Ja. Pinlig? Ja. Riktig? Ja.

To personer alvorlig skadd etter kaos i Holmenkollen

Saken oppdateres.

HOLMENKOLLEN: Den tidlige fotballstarten har vært et hyppig diskutert tema i lang tid. Nå latterliggjøres fotballforbundet på sosiale medier etter at serieåpningen mellom Ranheim og Brann ble avlyst bare en time før kampstart.

Seriestarten skulle etter planen finne sted bare timer etter at femmilsløperne gikk i mål i Holmenkollen. Min plan var den samme som Johannes Høsflot Klæbo, å følge Ranheims serieåpning på TV fra hovedstaden. Det ble altså ikke slik. Dommeren mente at baneforholdene i Ranheimsfjæra utgjorde en skaderisiko for spillerne.

Ujevnheter i banen og utfordringer med undervarmen skal være årsaken. Selv en veivals som ble kjørt rundt på baneanlegget lørdag ettermiddag klarte ikke å gjøre banen klar.

– Vi opplever ikke at det er noe dramatikk rundt dette. Det blir fotballkamp uansett, og dette er kun for å optimalisere banen, uttalte Ranheim-leder Frank Lidahl tidligere lørdag.

Det skulle vise seg å være feil. Det er ikke bare dramatisk når seriepremièren må avlyses bare en time før den skal starte. Det er flaut, og også pinlig. Verst er det kanskje for de tilreisende supporterne fra Bergen, som har brukt tusenvis av kroner for å se kampen.

Avlysningen gir grunn til å stille en rekke spørsmål.

Det ene er hvorfor denne beslutningen ikke kom tidligere. Branns sportssjef Rune Soltvedt uttaler at klubben har stilt spørsmål de siste dagene. Soltvedt mener vurderingen kom for sent.

Det er vanskelig å være uenig med ham i det. Det er heller ikke noe problem å være enig i beslutningen om å avlyse. Er det fare for spillernes helse, skal det naturligvis ikke spilles kamp. På dette området kan man ikke inngå kompromiss. Men hvorfor ble ikke dette avklart tidligere?

Lidahl uttaler at fotballforbundet ikke har sett på baneforholdene i forkant. Hvis det stemmer, fremstår det merkelig. Det er også grunn til å stille spørsmål til Lidahl og Ranheim, om de burde ha bedt forbundet om en vurdering av banen på et tidligere tidspunkt. Var iveren etter å få gjennomført kampen i overkant stor fra Ranheim-leiren? Lidahl mener på sin side at det er spilt fotball på vesentlig verre og farligere matter tidligere.

Det er enkelt å konkludere med at Norges Fotballforbund bommet da de valgte å sette opp første seriekamp 10. mars. Litt for enkelt, etter mitt syn. Avlysningen på Ranheim er ikke argument godt nok alene til å si at seriestarten samtidig som Holmenkoll-helga er feil. Men den gir kritikerne vann på mølla.

Rosenborg-sjef Tove Moe Dyrhaug sto i målområdet i Holmenkollen og så at sønnen Niklas, fullstendig utmattet, gikk inn til 35. plass, fem og et halvt minutt bak vinner Dario Cologna. Topplederen i Rosenborg prioriterte også skirenn fremfor besøk på Ranheim

– E’n avlyst? Åh! Var hennes spontane reaksjon.

Dyrhaug sier at slik vinteren har vært i år, så kommer seriestarten i tidligste laget. Rosenborg sesongåpner i Sarpsborg søndag kveld.

Johannes Høsflot Klæbo, som i likhet med Niklas Dyrhaug fikk det tungt og ble nummer 40 i den krevende femmilsløypa, ble også overrasket da han fikk høre meldingen fra Ranheim. Han tenkte å legge seg på hotellrommet og se fotballkamp, men måtte endre planen.

– Det der er en diskusjon som jeg heldigvis kan styre unna, sier Klæbo.

Det kan ikke fotballforbundet, som kan vente seg både saklig og mindre rettferdig kritikk i tiden fremover. Et eller annet sviktet i forkant av seriepremièren i Trondheim.

Allerede er to kamper i den andre serierunden flyttet på grunn av dårlige baneforhold.

Uten å dra for hastige konklusjoner er det enkelt å si at den andre helga i mars i 2018 egnet seg bedre for langrenn enn fotball i Norge. En flott femmil med titusener av tilskuere i Holmenkollen ble gjennomført. I Trondheim må skuffede spillere, hjemmefans og tilreisende bergensere belage seg på ny kamp 12. april.

Nå venter oppvasken og jakten på svarene om hva som gikk galt.