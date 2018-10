Flere storkamper i Champions League glipper for tusenvis av nordmenn

Chartrer fly for 500 000 kroner for å hjelpe RBK i gullkampen

Saken oppdateres.

Mange fikk seg en stygg overraskelse da de skulle benke seg for å se Liverpool mot PSG i første runde av Champions League. Storkampen ble nemlig vist på nystartede TV 2 Sport 1.

TV 2 deler denne sesongen rettighetene til Champions League med Viasat. Problemet er at TV 2 ennå ikke er kommet til enighet med de store TV-distributørene Canal Digital Satelitt, Canal Digital Kabel/Telenor Norge og Altibox.

Det gjør at mange hundre tusen nordmenn ikke får sett kampene som går eksklusivt på TV 2 Sport 1. Faktisk er det et flertall av norske TV-abonnenter som ikke har tilgang til den nye kanalen.

– Kommer ikke i mål

Denne uken er det klart for runde to i Champions League. Organisasjons- og kommunikasjonsdirektør Sarah C. J. Willand i TV 2 har dårlige nyheter til dem som har de nevnte distributørene.

– Vi kommer ikke til å være i mål med Canal Digital og Altibox til i morgen (tirsdag), og vi tror at det vil ta tid. Dette er komplekse forhandlinger, sier Willand.

Viasat-kanalene viser 14 av 16 kamper fra turneringen tirsdag og onsdag. De to siste går på TV 2 Sport 1: Manchester United–Valencia tirsdag og Tottenham–Barcelona onsdag.

Kampene kan også sees på strømmetjenestene TV 2 Sumo og Viaplay, men i mange tilfeller betyr dette ekstra kostnader for oss seere.

Tilbyr Viaplay på kjøpet

Kommunikasjonsdirektør for Canal Digital Satelitt, Tormod Sandstø, bekrefter uenigheten med TV 2.

– Status er som sist at vi ikke har noen avtale om denne kanalen, sier Sandstø.

Han mener likevel at uenigheten ikke er krise for dem som har Canal Digital Satelitt.

– Våre kunder som har Viasat Sport får en bruker på Viaplay uten ekstra kostnad, opplyser Sandstø.

Han legger til at det ikke er uvanlig at nye kanaler og innhold oppstår.

– Derfor jobber vi hver eneste dag med å vurdere det innholdet og de kanalene som tilbys oss, for igjen å over tid sette sammen det vi tilbyr kundene våre. Dermed er det ikke noe uvanlig at det kommer en ny kanal, men som det som i andre tilfeller ofte tar tid å etablere i markedet. TV Sport 1 er en kanal som bare er litt over to uker gammel, sier Sandstø.

– Uansett er det viktigst for oss å fortelle kundene at vi har et komplett Champions League-tilbud som kan ses gjennom Viasport.